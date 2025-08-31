62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में किसान आंदोलन के बीच बड़ी कार्रवाई
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में किसान आंदोलन के बीच बड़ी कार्रवाई

Bhubaneswar Farmers Protest: ओड़िशा के कुछ हिस्सों में यूरिया की कथित कमी को लेकर किसानों के विरोध के बीच स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने रविवार को 30 फर्टिलाइजर्स शॉप को बंद कर दिया और 62 डीलरों का लाइसेंस निलंबित कर दिए.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 31, 2025, 11:52 PM IST
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में किसान आंदोलन के बीच बड़ी कार्रवाई

Bhubaneswar Farmers Protest: ओड़िशा के कुछ हिस्सों में यूरिया की कथित कमी को लेकर किसानों के विरोध के बीच स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने रविवार को 30 फर्टिलाइजर्स शॉप को बंद कर दिया और 62 डीलरों का लाइसेंस निलंबित कर दिए. सरकारी बयान के मुताबिक, काला बाजारी और चोरी या नकली फर्टिलाइजर रोकने के लिए जिला और ब्लॉक लेवल पर एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरों की टीमों का गठन किया गया है. राज्यभर में रिटेल और ब्लक फर्टिलाइजर सेल्स साइट्स की नियमित जांच की जा रही है, ताकि किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा सके.

राज्य सरकार ने रविवार को बयान में कहा कि अब तक 4,546 रिटेल स्टोर्स का इंस्पेक्शन किया गया है और 1,202 रिटेलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. बयान में कहा गया है कि '30 मामलों में ट्रेडर्स को बिक्री रोकने के नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अलावा, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के कथित उल्लंघन के लिए 62 डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. छह डीलरों के परिसरों से स्टॉक भी जब्त कर लिया गया है.'

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की योजना

सरकार ने दावा किया कि सूब में पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर मौजूद है, तथा किसानों से अनुरोध किया कि वे किसी भी भ्रामक सूचना से न डरें. बयान में कहा गया है कि Department of Agriculture and Farmers Empowerment ने 2025 के लिए 58.50 लाख हेक्टेयर की खरीफ फसल योजना तैयार की है.

 11.04 लाख मीट्रिक टन

इसके मुताबिक, 10 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर की सप्लाय प्लान तैयार की गई और केंद्र को पेश की गई. सरकारी बयान में कहा गया है कि खरीफ सीजन के लिए मासिक फसल कवरेज की बुनियाद पर केंद्र ने राज्य को अलग-अलग ग्रेड के 9.55 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर एलॉटेड किए हैं. इसमें से राज्य को पहले ही 8.10 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाजर प्राप्त हो चुका है, जिससे शनिवार तक कुल 11.04 लाख मीट्रिक टन हो गई है.

2.56 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर उपलब्ध

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बताया कि अब तक किसानों को अलग-अलग कैटेगरी के 8.46 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर बेचे जा चुके हैं, जबकि अलग-अलग जिलों में 2.56 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं. वहीं, डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि 11,692 मीट्रिक टन यूरिया अलग-अलग जिलों में भेजा जा रहा है और अगले दो दिनों में पहुंच जाएगा.

मलकानगिरी किसानों का आंदोलन

इस बीच, मलकानगिरी जिले में धान की खेती करने वाले किसानों ने फसल के मौसम के चरम पर फर्टिलाइजर्स की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए मथिली के पास नेशनल हाईवे -326 को जाम कर दिया. आंदोलन के कारण कई घंटों तक यातायात ठप रहा. हालांकि, अफसरों से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन कर रहे किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया.

Md Amjad Shoab

