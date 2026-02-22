Advertisement
trendingNow13118480
Hindi Newsदेशओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, 5 पुलिस वालों की मौत

ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, 5 पुलिस वालों की मौत

Odisha News: ओडिशा के झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ. जिसमें 5 पुलिस वालों की जान चली गई है. जबकि कई लोग घायल हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 22, 2026, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, 5 पुलिस वालों की मौत

Odisha News: ओडिशा में एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 पुलिस वालों की मौत हो गई. नेशनल हाईवे 49 पर झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के पास ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी. जिस समय हादसा हुआ, उस समय गाड़ी में 8 पुलिस वाले मौजूद थे. टक्कर के बाद 5 पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन को गंभीर चोटें आई हैं उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है. 

क्या बोले अधिकारी?
टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पुलिस की गाड़ी चकनाचूर हो गई. इसका वीडियो भी सामने आया है. मामले को लेकर झारसुगुड़ा के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) गुंडाला रेड्डी राघवेंद्र ने कहा कि ये पुलिस वाले एक शादी समारोह से लौट रहे थे. वहीं DM चव्हाण कुणाल मोतीराम ने कहा कि आज झारसुगुड़ा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें हमने 5 पुलिस वालों को खो दिया, हम देखेंगे कि यह घटना क्यों हुई और यह पक्का करेंगे कि जरूरी कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम ने जताया दुख
हादसे के बाद ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झारसुगुड़ा में एक दुखद सड़क दुर्घटना में ड्यूटी पर तैनात 5 पुलिस अधिकारियों की असमय मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है. इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दुर्घटना में घायल हुए अन्य लोगों के ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं.

 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Odisha news

Trending news

ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत
Odisha news
ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत
भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, फर्जी आधार कार्ड बनाकर छिपे थे आतंकी
Tamil Nadu
भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, फर्जी आधार कार्ड बनाकर छिपे थे आतंकी
मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहता था और फिर..महाराष्ट्र में पूर्व मेयर पर महिला के आरोप
Maharashtra news
मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहता था और फिर..महाराष्ट्र में पूर्व मेयर पर महिला के आरोप
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
N amchander rao
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
Drone Base
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
Maharashtra news
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
hindi news
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
weather update
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
Punjab news
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
Punjab
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया