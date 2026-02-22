ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, 5 पुलिस वालों की मौत

Odisha News: ओडिशा के झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ. जिसमें 5 पुलिस वालों की जान चली गई है. जबकि कई लोग घायल हैं.
Odisha News: ओडिशा में एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 पुलिस वालों की मौत हो गई. नेशनल हाईवे 49 पर झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के पास ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी. जिस समय हादसा हुआ, उस समय गाड़ी में 8 पुलिस वाले मौजूद थे. टक्कर के बाद 5 पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन को गंभीर चोटें आई हैं उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है.
क्या बोले अधिकारी?
टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पुलिस की गाड़ी चकनाचूर हो गई. इसका वीडियो भी सामने आया है. मामले को लेकर झारसुगुड़ा के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) गुंडाला रेड्डी राघवेंद्र ने कहा कि ये पुलिस वाले एक शादी समारोह से लौट रहे थे. वहीं DM चव्हाण कुणाल मोतीराम ने कहा कि आज झारसुगुड़ा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें हमने 5 पुलिस वालों को खो दिया, हम देखेंगे कि यह घटना क्यों हुई और यह पक्का करेंगे कि जरूरी कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.
Jharsuguda, Odisha: DM Chavan Kunal Motiram says, "Today, a tragic incident occurred in Jharsuguda in which we lost 5 police personnel. We will investigate why this incident happened and ensure that necessary steps are taken so that such incidents do not occur in the… https://t.co/qLCSyQh2SA pic.twitter.com/xtQLBaC1VH
सीएम ने जताया दुख
हादसे के बाद ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झारसुगुड़ा में एक दुखद सड़क दुर्घटना में ड्यूटी पर तैनात 5 पुलिस अधिकारियों की असमय मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है. इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दुर्घटना में घायल हुए अन्य लोगों के ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं.
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ।
ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୁ…
(@MohanMOdisha) February 22, 2026
