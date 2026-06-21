/Odisha Mob Violence: बच्चा चोरी की अफवाह पर भड़की थी भीड़, महिला समेत दो को पीटा, चढ़ा सियासी पारा; 21 आरोपी गिरफ्तार

ओडिशा के रायगढ़ा जिले में दिल्ली की एक 22 वर्षीय NGO कार्यकर्ता के साथ कथित मारपीट, बदसलूकी और कपड़े फाड़ने की घटना ने राज्य की राजनीति को गर्मा दिया है. विपक्ष ने इस मामले को महिलाओं की सुरक्षा से जोड़ते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई की है. पुलिस के मुताबिक, अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तीन अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. घटना 16 जून की रात रायगढ़ा जिले के कल्याणसिंहपुर थाना क्षेत्र के कंदुलगुड़ा गांव में हुई थी.
रायगढ़ा के पुलिस अधीक्षक राज प्रसाद के अनुसार, दिल्ली से आए एक युवक और युवती ओडिशा के कालाहांडी, कंधमाल और रायगढ़ा जिलों में एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) के लिए शोध कार्य कर रहे थे. इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने दोनों को कथित तौर पर बच्चा चोर समझ लिया. पुलिस के अनुसार, इसके बाद भीड़ ने दोनों पर हमला कर दिया. मामले की जांच जारी है और वायरल वीडियो फुटेज के आधार पर आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. एसपी राज प्रसाद ने कहा कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.
घटना के बाद स्थानीय अस्पताल में उपचार कराने वाली युवती ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि भीड़ ने उसके साथ मारपीट की, बाल खींचे, कपड़े फाड़ दिए और अनुचित तरीके से छुआ. पीड़िता का कहना है कि उनका बच्चा चोरी की किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं था और वे केवल अपने शोध कार्य के सिलसिले में वहां पहुंचे थे.
उपचार के बाद दोनों पीड़ित दिल्ली लौट गए.
ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने इस घटना को "शर्मनाक और बर्बर" बताया. उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि इस घटना ने पूरे ओडिशा को झकझोर दिया है और महिलाओं की गरिमा तथा सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पटनायक ने राज्य सरकार से पूछा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की.
कांग्रेस नेताओं ने भी इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उनका आरोप है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंता का विषय बनते जा रहे हैं और सरकार को इस दिशा में अधिक प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है. विपक्षी दलों ने घटना को कानून-व्यवस्था की स्थिति से जोड़ते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
BJP सांसद प्रताप सारंगी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि दोषियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. घटना के दौरान एक स्थानीय चालक बलराम बाघ ने पीड़िता की मदद की. उनका कहना है कि उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे. बाघ के अनुसार, उन्होंने अपनी टी-शर्ट से महिला को ढका और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. उन्होंने बताया कि भीड़ बेहद आक्रोशित थी और पुलिस वाहन का भी पीछा किया गया.
पुलिस का कहना है कि मामले में दर्ज वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच के आधार पर आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. यह मामला अब ओडिशा की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है. एक ओर विपक्ष सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.