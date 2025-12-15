Advertisement
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक, क्यों लिया गया फैसला?

Odisha News: कांग्रेस ने ओडिशा के एक पूर्व विधायक को पार्टी से निकाल दिया है. पार्टी ने सीनियर नेता मोहम्मद मोकिम को 'एंटी-पार्टी एक्टिविटीज' में शामिल होने के आरोप में बाहर निकाला है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 15, 2025, 10:32 AM IST
Odisha News: सियासत में कब क्या हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है, पक्ष-विपक्ष के अलावा लगभग सभी पार्टियों में किसी न किसी बात को लेकर अंदरूनी तकरार छिड़ी रहती है. इसी बीच ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (OPCC) ने पूर्व MLA और सीनियर नेता मोहम्मद मोकिम को 'एंटी-पार्टी एक्टिविटीज़' में शामिल होने के आरोप में पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया है. पूर्व विधायक ने हाल में ही सोनिया गांधी से शिकायत की थी. 

OPCC प्रेसिडेंट भक्त चरण दास के साइन से 13 दिसंबर को जारी एक नोटिस में लिखा है कि सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह है कि AICC ने पार्टी-विरोधी एक्टिविटीज़ के कारण श्री मोहम्मद मोकिम को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से निकालने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. यह बताना जरूरी है कि कटक-बाराबती की मौजूदा MLA सोफिया फिरदौस के पिता मोकिम ने हाल ही में पार्टी में तब बहस छेड़ दी थी जब उन्होंने सोनिया गांधी को लिखे एक लेटर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और OPCC प्रेसिडेंट दास पर निशाना साधा था.

पूर्व MLA ने 8 दिसंबर को लिखे अपने लेटर में कहा कि पार्टी को ओडिशा में लगातार छह हार और नेशनल लेवल पर तीन बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जो उनके जैसे वफ़ादार वर्कर्स के लिए चिंताजनक, दिल तोड़ने वाला और बर्दाश्त से बाहर है. उन्होंने मौजूदा OPCC प्रेसिडेंट भक्त चरण दास पर निशाना साधा, उनके खराब चुनावी प्रदर्शन और कांग्रेस पार्टी के साथ विचारधारा के मतभेदों की ओर इशारा किया. मोकिम ने कहा कि दास, जो 2025 में OPCC प्रेसिडेंट बने थे, उन्हें लगातार तीन चुनावी हार का सामना करना पड़ा है और वे एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस से अलग है.

उन्होंने जेपी आंदोलन के समय में गांधी परिवार की दास की पिछली आलोचनाओं पर भी जोर दिया. मोकिम ने यह भी आरोप लगाया कि OPCC प्रेसिडेंट और उनके बेटे के अलग "कोसल राज्य" के खुले समर्थन ने राज्य में पार्टी वर्कर्स के बीच और गहरी बेचैनी पैदा कर दी है. राज्यों में सेंट्रल लीडरशिप के लीडरशिप के चुनाव पर निशाना साधते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि कई गलत फैसलों, गलत लीडरशिप के चुनाव और लगातार गलत हाथों में जिम्मेदारी देने से पार्टी अंदर से कमजोर हो गई है. जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और पार्टी लीडरशिप के बीच बढ़ती दूरी का आरोप लगाते हुए, मोकिम ने कहा कि लगभग तीन साल इंतज़ार करने के बाद भी वह राहुल गांधी से नहीं मिल पाए.

मोकिम के लेटर से पार्टी में हलचल मच गई है और सीनियर नेताओं ने खुलेआम पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठाने के लिए उनकी आलोचना की है. OPCC प्रेसिडेंट दास ने मोकिम का नाम लिए बिना पहले कहा था कि जो लोग BJP के संपर्क में हैं, उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए. (IANS)

