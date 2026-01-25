सिस्टम सोता रहा और मिसाल बन गई मोहब्बत-मजबूरी-गरीबी... बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग

Odisha News: कभी-कभी ऐसे मामले आते हैं जिसे देखकर आप खुद सोच में पड़ जाते हैं कि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है. ओडिशा से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पर संबलपुर से कटक के एक हॉस्पिटल तक हाड़ कंपा देने वाली ठंड में एक 70 साल के बुजुर्ग ने 300 किमी रिक्शा चलाया और अपनी बीमार पत्नी को उसपर बैठाकर ले गया. उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आदमी के पास एंबुलेंस के लिए पैसे नहीं थे. जानिए क्या है पूरा मामला.

जिंदगी में केवल दो प्यार

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल तक उसने 300km रिक्शा चलाया और अब वह उम्र और हाड़ कंपा देने वाली ठंड को नजरअंदाज करते हुए उसी तरह वापस आ रहा है. उसका कहना है कि मेरी जिंदगी में दो प्यार हैं, एक मेरी पत्नी है जिसे मैं घर वापस ले जा रहा हूं और दूसरा मेरी रिक्शा वैन है, मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता. रिक्शा चलाने वाले बाबू लोहार ने पुलिस या लोकल लोगों की मदद लेने से मना करते हुए ये बात कही.

एंबुलेंस के लिए नहीं थे पैसे

कटक तक एक तरफ के सफर में उसे नौ दिन लगे. पिछले साल नवंबर में, लोहार की पत्नी ज्योति को स्ट्रोक आया और संबलपुर के मोदीपाड़ा गांव के लोकल अधिकारियों ने उन्हें कटक के सरकारी SCB मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेफर कर दिया. दो महीने के इलाज के बाद, कपल 19 जनवरी को घर वापस जाने के लिए फिर से निकल पड़े. लोहार ने कहा मेरे पास कोई गाड़ी किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी रिक्शा वैन निकाली.

Add Zee News as a Preferred Source

भगवान का नाम लेकर शुरू किया सफर

मैंने रिक्शा पर कुछ पुराने कुशन रखे और अपनी पत्नी को उन पर लिटा दियाय मैं भगवान का नाम लेते हुए रिक्शा चलाता रहा, नौ दिनों के बाद, दिन में 30km का सफर तय करके और रात में सड़क किनारे की दुकानों के पास रुककर, वह कटक हॉस्पिटल पहुंचे. दो महीने के लंबे इलाज के बाद, लोहार 19 जनवरी को संबलपुर के लिए अपने घर वापस जाने के लिए फिर से निकल पड़े. लोहार का सफर उन मुश्किलों को दिखाता है जिनका सामना गरीब और बुज़ुर्गों को बेसिक हेल्थकेयर और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं पाने में करना पड़ता है, साथ ही यह एक जीवनसाथी के समर्पण का एक मजबूत सबूत भी है.

जिंदगी में आया एक मोड़

किस्मत में एक और मोड़ तब आया जब कटक के टांगी इलाके में इस जोड़े का एक्सीडेंट हो गया. एक गाड़ी ने ओवरटेक करते समय रिक्शा को टक्कर मार दी और ज्योति सड़क पर गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई, लेकिन लोहार को कोई चोट नहीं आई. वह ज्योति को घाव पर पट्टी बांधने के लिए लोकल टांगी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गया. हॉस्पिटल ने खाना दिया और ठंड से बचने के लिए उन्हें रात भर रुकने दिया. उन्होंने 20 जनवरी को अपना सफर फिर से शुरू किया. टांगी SHO बिकाश सेठी ने जोड़े को देखा और लोहार को गाड़ी दिलाने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसने "प्यार से मना कर दियाय सेठी ने कहा, "उसका पक्का इरादा और इमोशनल लगाव दिल को छू लेने वाला है. मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा,.बार-बार कहने पर, उसने रास्ते में खाने के लिए हमसे कुछ कैश ले लिया.