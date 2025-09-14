हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील, उड़े डॉक्टरों के होश

Odisha News: ओडिशा के कंधमाल जिले एक हॉस्टल में ऐसी वारदात हुई जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं. यहां पर बच्चों की आंखों में गोंद डाल दी गई. जिसकी वजह से उनकी आंखें सील हो गईं.
Odisha News: ओडिशा के कंधमाल जिले में एक ऐसी वारदात हुई जिसने भी इसके बारे में सुना उसके होश उड़ गए. लोग आश्चर्य में पड़ गए कि छोटे-छोटे बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं. जिले के एक हॉस्टल में में कुछ बच्चे सो रहे थे, उन्हें सोता हुआ देख उनके साथियों को शरारत सूझी और उन्होंने सोते समय उनकी आंखों में गोंद डाल दिया, जब सुबह उनकी नींद खुली तो उनकी आंखें सील थीं और उन्हें भयानक दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चे चिल्लाने लगे जैसे ही कर्मचारी वहां पहुंचे उनके होश उड़ गए.
क्या है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंधमाल जिले के सालगुडा स्थित सेवाश्रम स्कूल के हॉस्टल में 3, 4 और 5 के छात्र सो रहे थे, तभी उनके कुछ सहपाठियों ने उनकी आँखों में गोंद डाल दिया बच्चे दर्द और जलन से जागे और उन्होंने पाया कि उनकी पलकें सील थीं. उनकी चीखें सुनकर हॉस्टल के अधिकारी सतर्क हो गए, जिन्होंने उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया. बाद में उन्हें विशेष देखभाल के लिए फूलबनी के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है.
क्या बोले डॅाक्टर
इस वारदात की वजह से बच्चों की आंखें बंद हो गई है. डॅाक्टर सावधानी के साथ बच्चों की पलके खोलने का प्रयास कर रहे हैं. इसे लेकर डॉक्टरों ने कहा है कि गोंद की वजह से आंखों को भी नुकसान पहुंचा हुआ है. हालांकि समय पर इलाज से बच्चों की आंखों की रोशनी को जाने से बचाया सकता है. बता दें कि इलाज के बाद एक बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है जबकि 7 बच्चों को अब भी निगरानी में रखा गया है. कंधमाल जिला प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में स्कूल के प्रधानाध्यापक मनोरंजन साहू को निलंबित कर दिया है, साथ ही यह घटना कैसे हुई इसकी भी जांच शुरू कर दी गई है. इस घटना के बारे में जो भी सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं. छोटे-छोटे बच्चे ऐसी शरारत कैसे कर सकते हैं.