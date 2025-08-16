सामान लेने पहुंचे युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा, ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?

Odisha News: ओडिशा के गजपति जिले में एक युवक को उसके ससुराल वालों ने पेड़ से बांधकर पीटा, यह युवक घरेलू विवाद में सुनवाई का इंतजार कर रहा था. जानें क्या है पूरा मामला.
Odisha News: अक्सर किसी न किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो जाता है. कभी-कभी ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे से लड़ाई- झगड़े करने लगते हैं. कई बार विवाद कोर्ट-कचेहरी में भी चला जाता है. ओडिशा के गजपति जिले से भी कुछ ऐसी खबर सामने आई है. यहां पर घरेलू विवाद को लेकर सुनवाई का इंतजार कर रहे युवक को उसके ससुराल वालों पेड़ से बांधकर जमकर पीटा और उसे पूरी रात वहीं छोड़ दिया. जानें पूरा मामला.
क्या है मामला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी जिसके बाद वह अपने मायके चली गई थी. इसके बाद पंचायत में सुनवाई हुई तो उसकी पत्नी को कुछ महीनों तक मायके में रहने के लिए कहा गया. यह करीब एक साल पहले की बात है. इसके बाद युवक अब अपने ससुराल वाले गांव में स्थित एक किराने की दुकान पर सामान खरीदने गया था और यहीं पर उसकी मुलाका उसके ससुराल वालों से हो गई और दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी और बहस के बाद ससुराल वालों ने उसे पेड़ से बांध दिया और जमकर पिटाई गई, यही नहीं रात भर उसे पेड़ से बंधा हुआ छोड़ दिया गया.
पुलिस ने छुड़ाया
गांव वाले ने मामले की सूचना पुलिस को दी और सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को पेड़ से छुड़वाया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. यह मामला स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इस पर तरह-तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं. ऐसे में अब देखने वाली बात होगी की पुलिस आगे इस मामले में क्या कदम उठाती है.
