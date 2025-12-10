हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव? बंद करना पड़ गया इंटरनेट

Odisha News: ओडिशा के मलकानगिरी जिले में एक महिला कि बिना सिर वाली लाश मिली जिसके बाद जिले में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया, बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक राज्य के मलकानगिरी जिले में WhatsApp, Facebook और X समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्सेस पर बैन लगा दिया है. यहां पर दो समुदायों के बीच काफी झड़प भी हुई थी. जानिए क्या है पूरा मामला

सिर की हो रही है तलाश

रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि गुरुवार को पोटेरू नदी में एक महिला की बिना सिर वाली लाश मिलने के तुरंत बाद झड़पें शुरू हो गईं, जिससे जिले में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. जिला प्रशासन ने कहा कि हिंसा के दौरान 163 घरों को नुकसान पहुंचा है और इससे प्रभावित इलाकों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई हैं. अधिकारियों ने बताया कि एक साइंटिफिक टीम, एक स्निफर-डॉग स्क्वायड और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) लापता सिर की तलाश करने और हत्या से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके पर पहुंच गई है. टीमें इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ले रही हैं.

बढ़ाई गई रोक

जिला प्रशासन ने हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत कम्युनिकेशन बंद करने की मांग की, जिसके बाद राज्य सरकार ने 8 दिसंबर शाम 6 बजे से 9 दिसंबर शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सर्विस और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेस सस्पेंड कर दिया. यह रोक अब 10 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक बढ़ा दी गई है.

होम डिपार्टमेंट के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, एंटी-सोशल एलिमेंट WhatsApp, Facebook और X पर झूठे, भड़काने वाले और भड़काऊ मैसेज फैला रहे थे, जिससे पब्लिक ऑर्डर को खतरा था.

मामले को लेकर मलकानगिरी कलेक्टर ने रिपोर्टर्स को बताया कि दोनों कम्युनिटी के बीच बातचीत के बाद हालात सुधरे हैं. उन्होंने कहा कि हालात अब शांत हैं. दोनों समुदायों के बीच समझौता हो गया है. उन्होंने आज की पीस कमेटी मीटिंग के लिए अपने-अपने प्रतिनिधियों के नाम बताए हैं. हमें उम्मीद है कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे.

वहीं राज्य सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख की एक्स-ग्रेसिया मंजूरी दी है. महिला के बेटे को पहले ही 30,000 मिल चुके हैं. सोमवार को पोस्ट-मॉर्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया.