पार्टी के बाद क्या विधानसभा से भी बाहर हो जाएंगे विधायक? राज्यसभा में क्रॉस-वोटिंग के बाद स्पीकर के पास पहुंची कांग्रेस, दायर की याचिका

Odisha News: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग के मामले में कांग्रेस तीन विधायकों को डिसक्वालिफाई करने की कोशिश कर रही है. इसके लिए उसने राज्यसभा में याचिका भी दायर की है.
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Odisha News: हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग के मामले में कांग्रेस पूरी तरह से सख्त हो गई है पहले इन विधायकों की सदस्यता कांग्रेस ने रद्द की थी. इसके बाद अब विधानसभा स्पीकर को एक याचिका दी है, इसके जरिए कांग्रेस इन विधायकों को डिसक्वालिफाई करने की कोशिश कर रही है. इस मसले पर बोलते हुए विधायक राजेन एक्का ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं विस्तार के साथ.
कांग्रेस विधायक एक्का ने कहा कि हमने अपने तीन MLAs के खिलाफ उनकी पार्टी-विरोधी गतिविधियों के लिए एंटी-डिफेक्शन लॉ के तहत स्पीकर के सामने एक पिटीशन फाइल की है. हमने उन्हें पहले ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया है. पार्टी ने दो MLAs के खिलाफ सबूत जमा किए हैं और जल्द ही तीसरे के खिलाफ सबूत देगी, हम तय प्रोसेस को फॅालो कर रहे हैं. ये भी कहा कि इसका आखिरी फैसला स्पीकर का है. स्पीकर फैसला लेंगे और अगर हम फैसले से खुश नहीं हैं, तो हम इसे कोर्ट भी ले जा सकते हैं.
साथ ही साथ कहा कि पार्टी जल्द ही MLA रमेश जेना के बारे में भी ऐसी ही मांग करेगी. पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए एंटी-डिफेक्शन लॉ के तहत तीन MLA, जिनमें एक महिला MLA और दो पुरुष MLA शामिल हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की है. इससे पहले पार्टी ने इन MLAs को पहले ही सस्पेंड कर दिया है और उनमें से दो के खिलाफ स्पीकर के पास याचिका दायर की है, जिसमें शरद यादव केस की तरह उनकी सीटें रद्द करने की मांग की गई है.
इससे पहले ओडिशा कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग करने के लिए सनाखेमुंडी के रमेश चंद्र जेना, मोहना के दशरथी गोमांगो और बाराबती-कटक की सोफिया फिरदौस को निलंबित कर दिया था. कांग्रेस के विधानसभा में 14, MLA हैं जिन्होंने चौथी राज्यसभा सीट के लिए BJD उम्मीदवार दत्तेश्वर होता को सपोर्ट किया था, लेकिन BJD और कांग्रेस MLAs की क्रॉस-वोटिंग से BJP समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवार दिलीप रे ने सीट जीत ली. रे के पक्ष में BJD और कांग्रेस की क्रॉस-वोटिंग से विपक्ष को राज्यसभा चुनाव में सिर्फ एक उम्मीदवार को जीत मिली, जबकि BJP को दो आरामदायक सीटें मिलीं और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को मिली. (ANI)
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