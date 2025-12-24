Advertisement
trendingNow13051403
Hindi Newsदेश14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में अचानक क्यों होने लगी थार की चर्चा; वन विभाग ने क्या कर दिया?

14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में अचानक क्यों होने लगी थार की चर्चा; वन विभाग ने क्या कर दिया?

Odisha News: ओडिशा में थार कार को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने थार मॉडिफाई करने के लिए करीब 12 करोड़ रूपए खर्च कर दिए, जिसके बाद मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 24, 2025, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में अचानक क्यों होने लगी थार की चर्चा; वन विभाग ने क्या कर दिया?

Odisha News: बहुत सारे लोग थार कार के शौकीन होते हैं, शहरों से लेकर गांवों तक थार का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है, इन दिनों ओडिशा में थार की बड़ी चर्चा हो रही है. यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने थार मॉडिफाई करने के लिए करीब 12 करोड़ रूपए खर्च कर दिए, चौंकिए मत, ये हकीकत में हुआ है, जैसे ही ये बात बाहर आई लोग डिपार्टमेंट की आलोचना करने लगे, जिसके बाद मंत्री ने स्पेशल ऑडिट का आदेश दिया है. जानिए क्या है पूरा मामला. 

खर्च किए गए 12 करोड़ 
ओडिशा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के दौरान लगभग 7 करोड़ रुपये में 51 महिंद्रा थार SUV खरीदीं थी. इसके बाद इस इन गाड़ियों को मॉडिफाई करने के लिए विभाग ने 5 करोड़ रुपये और खर्च किए, जिसके बाद इसकी कुल लागत 12 करोड़ रुपये हो गई. ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक हर थार लगभग 14 लाख रुपये में खरीदी गई थी, और मॉडिफिकेशन में खास इक्विपमेंट और फिटिंग शामिल थे.

जांच के दिए गए आदेश
जैसे ही रिकॅार्ड लोगों के सामने आया लोग इसकी आलोचना करने लगे, बढ़ती हुई आलोचनाओं के बाद फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर गणेश राम सिंह खुंटिया ने एक स्पेशल ऑडिट का आदेश दिया और अधिकारियों को गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया और मॉडिफिकेशन पर हुए खर्च, दोनों की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कुछ मॉडिफिकेशन डिपार्टमेंट के कामों के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा या गलत खर्च बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्री ने कही ये बात 
मिनिस्टर ने जांच का मकसद साफ करते हुए कहा कि यह देखा जाएगा कि ये मॉडिफिकेशन क्यों किए गए और क्या वे सच में ऑपरेशनल मकसद के लिए जरूरी थे, उन्होंने आगे कहा कि गाड़ियों में कथित तौर पर फील्ड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा लाइट, कैमरे, सायरन, स्पेशल टायर और दूसरे इक्विपमेंट लगाए गए थे, हालांकि, अगर कोई फिटिंग गैर-जरूरी, ज्यादा या बिना इजाजत के पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, राज्य सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि ऑडिट के दौरान कोई भी गैर-कानूनी या संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अधिकारियों ने कही ये बात
वहीं इसे लेकर अधिकारियों ने कहा कि SUVs जंगल के जरूरी कामों के लिए खरीदी गई थीं, जिसमें जंगल की आग पर काबू पाना, दूर और बॉर्डर वाले इलाकों में फॉरेस्ट स्टाफ को तैनात करना, जंगली जानवरों की सुरक्षा करना और अवैध शिकार और लकड़ी की तस्करी जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना शामिल है. जबकि सरकार का कहना है कि ऑडिट खत्म होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन इस विवाद ने पहले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खर्च के फैसलों को जनता और राजनीतिक जांच के दायरे में ला दिया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Odisha news

Trending news

काउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
काउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
BMC Election 2025
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
Nobel Prize
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान