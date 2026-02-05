एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी

Odisha News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक लोगों को झकझोर देते हैं. ओडिशा के बलांगीर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, यहां पर मोबाइल फोन पर एडल्ट कंटेंट देखने के बाद एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोप में छह नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है. ये घटना बीते दिसंबर में हुई थी. इसका वीडियो वायरल होने के बाद मामले की शिकायत पीड़िता के परिवार ने दर्ज कराई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

क्या है मामला

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 27 दिसंबर, 2025 को हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई. आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया. SP अभिलाष ने बताया कि बलांगीर जिले के तुर्केला पुलिस स्टेशन एरिया में एक घटना हुई, आरोप है कि कुछ नाबालिगों ने एडल्ट कंटेंट देखने के बाद एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया.

6 नाबालिगों की गिरफ्तारी

वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस ने नाबालिग के परिवार की शिकायत पर छह नाबालिगों को गिरफ्तार किया. हालांकि, शिकायत के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए सभी नाबालिग पीड़िता के जानने वाले हैं. यह घटना 27 दिसंबर को हुई थी. नाबालिग और उसका परिवार शर्म के मारे चुप रहे, लेकिन कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हो गया इसके बाद, पीड़ित नाबालिग और उसके माता-पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने जब्त किए मोबाइल

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने मामले की जांच की. पुलिस ने उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. आरोपियों को गिरफ्तार कर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है. संबलपुर के इंस्पेक्टर जनरल (IG) हिमांशु लाल ने कहा कि आरोपी मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर एडल्ट कंटेंट से प्रभावित थे. मामले को लेकर संबलपुर IG ने कहा हमारी पुलिस ने इस घटना की ठीक से जांच की है. ये नाबालिग मोबाइल और सोशल मीडिया पर एडल्ट कंटेंट से गुमराह हुए और उन पर असर हुआ. यही क्राइम की जड़ है, हालांकि यह एक सेंसिटिव मामला है, लेकिन सभी को अवेयर रखना जरूरी है और पुलिस भी इस दिशा में काम करेगी, जांच के बारे में और जानकारी का इंतजार है. (ANI)