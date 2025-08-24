वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Odisha News: ओडिशा से एक खतरनाक वीडियो सामने आया है. यहां पर झरने पर शूटिंग करते हुए एक यूट्यूबर पानी के बहाव में बह गया, ये खतरनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया है.
Viral Video: देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है. बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं. कहीं-कहीं पर बाढ़ की स्थिति भी बन गई है. इसी बीच ओडिशा से एक दिल-दहलाने वाली खबर सामने आई है. ओडिशा में झरने पर शूटिंग करते हुए एक यूट्यूबर बह गया, यह खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में उसके कुछ दोस्त भी चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं.
खतरनाक वीडियो आया सामने
इस घटना का खतरनाक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि वो झरने के पास ड्रोन कैमरे से तस्वीरें रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पानी का स्तर बढ़ गया और वह पानी से भरी चट्टानों पर फंस गए. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने रस्सियों से उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत तेज़ था और उनका पैर फिसल गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिसका पैर फिसला उसका नाम सागर था वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो बनाने के लिए झरने के पास गए थे.
लोगों ने की टिप्पणी
वीडियो में दिख रहा है कि जब माचाकुंडा बांध से पानी छोड़ा गया, तब सागर चट्टान पर खड़ा था. हालांकि पानी के बहाव की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बहाव के साथ बह गया. उसे बहते हुआ देख उनके दोस्त जोर-जोर से चिल्लाने लगे और वो धीरे-धीरे नीचे की तरफ जाने लगे. वायरल वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि सावधानी और समझदारी ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा हैं. जोखिम कभी मनोरंजन से बढ़कर नहीं होना चाहिए. ये खतरनाक शॉट दिखाने के चक्कर मे काल के ग्रास बन जाते है, सावधानी खत्म हो गई है. जबकि एक अन्य कमेंट में आया कि सच में, मनोरंजन के लिए भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए. एक अन्य ने टिप्पणी की प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें, पर लापरवाही न करें, एक छोटी सी गलती भी जीवनभर का दुख दे सकती है.
