'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों से वादाखिलाफी की बात कहकर प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक

Naveen Patnaik Protest: बीजेडी प्रमुख और ओडिशा के विपक्ष के नेता नवीन पटनायक पार्टी का नेतृत्व करते हुए किसानों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पहले 'जय किसान' के नारे लगाए, लेकिन अब वे 'भागो किसान' की नीति पर चल रहे हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 24, 2026, 05:30 PM IST
Odisha News: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेडी प्रमुख और ओडिशा के विपक्ष के नेता नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. विरोध प्रदर्शन का कारण धान की खरीद में कथित कुप्रबंधन और खराब कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दे हैं. नवीन पटनायक का कहना है कि सरकार ने चुनाव के दौरान बड़े-बड़े दावे और वादे तो किए,लेकिन असल में किसानों के हित में कुछ हुआ ही नहीं.

नवीन पटनायक ने BJP पर लगाया आरोप
नवीन पटनायक का आरोप है कि इस सरकार में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है. सरकार धान की खरीद नहीं कर रही है. सरकार प्रचार में तो करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन किसानों के लिए उनके पास पैसे नहीं है. BJP को टारगेट करते हुए नवीन पटनायक ने कहा कि सरकार ने 'जय किसान' के नारे तो लगाए, लेकिन असल में वे 'भागो किसान' की नीति पर चल रहे है. 

BJP की डबल इंजन सरकार किसानों को दे रही धोखा
ओडिशा की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने भी भाजपा की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे किसानों को धोखा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि "बीजू जनता दल आज किसानों के हित में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है. हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किसानों को भाजपा की दोहरी इंजन सरकार के हाथों 'धोखा' झेलना पड़ा है. धान की खरीद नहीं हो रही है, मंडियां काम नहीं कर रही हैं और किसानों तक एमएसपी नहीं पहुंच रहा है. हम महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दों को भी उठा रहे हैं."

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़े अपराध के मामले
वहीं बीजेडी नेता लेखाश्री समंतसिंहार ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामले पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि "ओडिशा सरकार को दो साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन यह समाज के किसी भी वर्ग को न्याय दिलाने में नाकाम रही है. आज किसान धान की खरीद न होने के कारण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध सारी हदें पार कर चुके हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से चुप है. इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक 40,000 से अधिक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले सामने आए हैं."

