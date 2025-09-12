Nepal Gen Z Protest: नेपाल इन दिनों सुलग रहा है. पीएम केपी ओली शर्मा को अपने पद से हाथ धोना पड़ा है. करीब 30 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, सरकारी इमारतें जल रही हैं, काठमांडू में कर्फ्यू लगा है. इसके पीछे वैसे तो Gen-Z प्रदर्शन है, लेकिन अब इस मामले में ऐसा दावा किया गया है, जो बहुत हैरान करने वाला है. जानें भगवान जगन्नाथ के प्रकोप से कैसे मची है नेपाल में हिंसा.
Lord Jagannath temple Kasturi: नेपाल में इन दिनों भारी अशांति का माहौल है. Gen-Z यानी युवाओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए कि प्रधानमंत्री के.पी. ओली शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा. कम से कम 30 लोग मारे जा चुके हैं, सरकारी इमारतें जल रही हैं, और काठमांडू में कर्फ्यू लगा है. नेपाल में इतना कोहराम क्यों मचा है वैसे तो बहुत सारी वजहें बताई जा रही हैं, सोशल मीडिया बैन भी शामिल है. लेकिन ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के सेवकों ने इस हिंसा को नेपाल का पुरी जगन्नाथ मंदिर को कस्तूरी न देने की वजह मानी है. जानते हैं और समझते हैं यह पूरी कहानी.
पुरी जगन्नाथ मंदिर की वजह से नेपाल में हिंसा
ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के सेवकों ने का कहना है कि यह सब मंदिर को मिलने वाली कस्तूरी की आपूर्ति बंद होने से जुड़ा है. उनका मानना है कि जब भी नेपाल ने कस्तूरी भेजना बंद किया, वहां तबाही मच गई. इसके पहले पहले भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, अब यह हिंसा सामने है.
कस्तूरी क्या है और पुरी जगन्नाथ मंदिर में क्यों जरूरी?
कस्तूरी एक दुर्लभ पदार्थ है जो हिमालय के कैलाश क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास पाए जाने वाले कस्तूरी मृग के नाभि से निकलता है. पुरी जगन्नाथ मंदिर में यह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. चुनारा सेवक डॉ. शरत मोहंती ने बताया, "यह कस्तूरी मंदिर के दैनिक और विशेष अनुष्ठानों में इस्तेमाल होती है. खासकर 'बनक लागी' नामक गुप्त अनुष्ठान में देवताओं को सजाने के लिए. नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियों को कीड़ों से बचाने और भगवान के चेहरे की चमक बढ़ाने में भी यह काम आती है." बिना इसके पूजा अधूरी लगती है, और परंपराएं प्रभावित हो रही हैं.
नेपाल और पुरी का पुराना रिश्ता
नेपाल के राजाओं और पुरी जगन्नाथ मंदिर का सदियों पुराना आध्यात्मिक बंधन है. नेपाल के राजा सूर्यवंशी हैं, जबकि पुरी के गजपति राजा चंद्रवंशी. दोनों वंशों को जगन्नाथ परंपरा जोड़ती है. सेवकों के अनुसार, पहले नेपाल के राजा नियमित रूप से कस्तूरी पुरी भेजते थे. नेपाल के राजाओं को विशेष अधिकार था वे रत्न सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ की पूजा कर सकते थे, जो किसी और को नहीं मिलता. मुक्ति मंडप के पंडित संतोष कुमार दास ने कहा, "यह कस्तूरी इस पवित्र विरासत का हिस्सा है. नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को भारत के केदारनाथ से जोड़ा जाता है, वैसे ही पुरी और नेपाल का रिश्ता है." लेकिन 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद, वन्यजीव संरक्षण कानूनों के चलते कस्तूरी की आपूर्ति बंद हो गई. अब मंदिर को घरेलू स्रोतों से लेना पड़ रहा है, जो महंगा और कम प्रभावी है.
कस्तूरी की आपूर्ति बंद होने से नेपाल में तबाही?
सेवक इसे आध्यात्मिक कारण मानते हैं. डॉ. मोहंती ने याद दिलाया कि पहले जब कस्तूरी की आपूर्ति रुकी थी, तब नेपाल में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई थीं. ये घटनाएं आपस में जुड़ी हैं. चुनारा सेवकों ने मंदिर प्रशासन और भारत सरकार से अपील की है कि वे कस्तूरी की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाएं. उन्होंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का उदाहरण दिया, जो भारत के केदारनाथ का आध्यात्मिक जुड़ाव माना जाता है. यह दोनों मंदिरों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते को दिखाता है. सेवकों का मानना है कि कस्तूरी की कमी से सिर्फ अनुष्ठान ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि नेपाल और पुरी के बीच का प्राचीन आध्यात्मिक बंधन भी कमजोर होगा.
नेपाली राजा ने बंद किया था कस्तूरी भेजना
वहीं, 'बनक लागी' अनुष्ठान से जुड़े संजय कुमार दत्ता महापात्रा ने कहा कि कस्तूरी बिना अनुष्ठान अधूरे हैं. मंदिर प्रशासन बार-बार अनुरोध के बावजूद कहता है कि नेपाली राजा ने कस्तूरी भेजना बंद कर दिया है. इसी तरह, मुक्ति मंडप के पंडित संतोष कुमार दास ने कहा कि नेपाल के राजा सूर्यवंश और पुरी के गजपति राजा चंद्रवंश से हैं. जगन्नाथ परंपरा दोनों राजवंशों को जोड़ती है, और कस्तूरी इस पवित्र विरासत का हिस्सा रही है. सेवकों का कहना है कि कस्तूरी के बिना दैनिक पूजा प्रभावित हो रही है और नेपाल-पुरी का रिश्ता भी कमजोर हो रहा है. वे चाहते हैं कि सरकार इस समस्या का समाधान करे ताकि मंदिर की परंपराएं बनी रहें.
