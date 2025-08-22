फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Trending News: सोशल मीडिया पर तुरंत पॉपुलर बनने के चक्कर में कुछ इंफ्लुएंसर गैर-कानूनी काम करने से भी परहेज नहीं करते. आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं. ऐसा ही एक मामला अब ओडिशा से सामने आया है. पुलिस ने यूट्यूबर रूपा नायक को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने कथित तौर पर एक मॉनिटर लिजर्ड पकाते हुए अपना एक वीडियो अपलोड किया था. 

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:55 PM IST
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Odisha News: आज के इस आधुनिक दौर में सोशल मीडिया पर पॉपुलर बनने की होड़ लगी हुई है और कई बार लोग मशहूर होने के चक्कर में गलत रास्ते इख्तियारल कर लेते हैं. फॉलोअर्स और लाइक्स पाने के चक्कर में कुछ इंफ्लुएंसर ऐसे काम कर बैठते हैं, जो कानून के खिलाफ होते हैं. ओडिशा से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक यूट्यूबर ने पब्लिसिटी के लिए गैर-कानूनी हरकत कर दी. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया है.

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा के एक यूट्यूबर को पुलिस ने मॉनिटर लिजर्ड (जो भारतीय कानून के तहत एक संरक्षित प्रजाति है) को पकाते हुए कथित तौर पर एक वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. उसने  मॉनिटर लिजर्ड को पकाते हुए एक वीडियो यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर अपलोड किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

आरोपी रूपा नायक आसनबनी गांव का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि नायक को यह छिपकली उस वक्त मिली जब वह अपनी पत्नी के साथ भद्रक स्थित उसके मायके से घर लौट रहा था. उसे बंता इलाके के पास सड़क किनारे एक मरी हुई छिपकली मिली जिसे वह घर ले गया और बाद में उसका मांस पकाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

आरोपी ने जुर्म कबूल किया

वीडियो वायरल होने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और आरोपी शख्स रूपा को हिरासत में ले लिया. रिपोर्ट के मुताबिक, पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. नायक पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा समेत कई प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए हैं. उसके खिलाफ ठाकुरमुंडा फॉरेस्ट एरिया में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए अदालत में पेश किया गया है.

भारत में मॉनिटर लिजर्ड की कितनी प्रजातियां?

बताते चलें कि, भारत मॉनिटर छिपकलियों की कई प्रजातियों का घर है, जिनमें से छह मान्यता प्राप्त प्रजातियां पूरे देश में पाई जाती हैं. इनमें सबसे आम बंगाल मॉनिटर (वरानस बंगालेंसिस) है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है. अन्य प्रजातियों में रेगिस्तानी मॉनिटर, पीला मॉनिटर और नायाब व प्रोटेक्टेड वाटर मॉनिटर शामिल हैं.  मॉनिटर छिपकलियों को आमतौर पर कई इलाकों में स्थिर माना जाता है, लेकिन आवास के नुकसान और गैर-कानूनी तरीके से व्यापार के कारण उन्हें खतरों का सामना करना पड़ता है. भारत में सभी मॉनिटर छिपकली प्रजातियां वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत प्रोटेक्टेड हैं.

