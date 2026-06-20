नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ओडिशा की साहित्यिक और लोक सांस्कृतिक विरासत का भव्य उत्सव देखने को मिला. अन्वेषा कला केंद्र की ओर से आयोजित 'स्वप्निला ओडिशा, भारत स्मृति रे' कार्यक्रम में महान कवि सम्राट उपेंद्र भंज को श्रद्धांजलि दी गई. इस आयोजन में साहित्य, कला, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए. कार्यक्रम का उद्देश्य केवल उपेंद्र भंज को याद करना नहीं था, बल्कि नई पीढ़ी को ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ना भी था. पूरे आयोजन में यह संदेश दिया गया कि भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियां आज भी समाज को जोड़ने और प्रेरित करने की ताकत रखती हैं.
कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने ओडिशा सृजनी और इसकी युवा टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत की क्षेत्रीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को भारतीय साहित्य, कला और परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित हस्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया. इनमें प्रो. केजी सुरेश, केंद्रीय सूचना आयुक्त खुशवंत सेठी, मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र, दूरदर्शन के महानिदेशक के. सतीश नंबूदरीपाद, प्रसिद्ध कलाकार जतिन दास और अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे.
शाम का सबसे आकर्षक हिस्सा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं. प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना कविता द्विवेदी ने कवि सम्राट उपेंद्र भंज की प्रसिद्ध रचना 'माली माला श्यामा कु देबी' पर मनमोहक प्रस्तुति दी. उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को उपेंद्र भंज की काव्यात्मक सुंदरता और भावनात्मक गहराई का अनुभव कराया. नृत्य के माध्यम से उनकी कविता को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा. यह प्रस्तुति इस बात का उदाहरण बनी कि सदियों पुरानी साहित्यिक रचनाएं आज भी कला के नए माध्यमों के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंच सकती हैं.
कार्यक्रम में उपेंद्र भंज की रचनाओं को लोक संस्कृति के साथ जोड़कर एक अनूठी प्रस्तुति दी गई. बरहामपुर से आए लोक कलाकारों ने सखी नाचा, धोबा-धोबुनी और केला-केलुनी जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया. इन प्रस्तुतियों ने ओडिशा की जीवंत लोक परंपराओं की विविधता और समृद्धि को दर्शाया. अन्वेषा कला केंद्र की संस्थापक अन्वेषा ब्रह्मा ने कहा कि उपेंद्र भंज केवल ओडिशा के नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा हैं. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य शास्त्रीय और लोक परंपराओं को एक मंच पर लाकर युवा पीढ़ी को इन सांस्कृतिक धरोहरों की प्रासंगिकता से परिचित कराना था.
कार्यक्रम में केवल नृत्य और संगीत ही नहीं, बल्कि ओडिशा की हस्तशिल्प और खानपान परंपराओं को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया. उत्कलिका टीम ने विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य की प्रसिद्ध हैंडलूम और हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन किया. मेहमानों को पारंपरिक बुनाई तकनीकों और उत्कृष्ट कारीगरी को करीब से देखने का अवसर मिला. साथ ही पारंपरिक ओड़िया व्यंजन भी परोसे गए, जिन्होंने कार्यक्रम को और खास बना दिया. आयोजन के अंत में अन्वेषा कला केंद्र की संस्थापक उषा रानी महापात्र ने सभी अतिथियों, कलाकारों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया. यह सांस्कृतिक संध्या इस बात का प्रमाण बनी कि संस्कृति समय और दूरी की सीमाओं को पार कर लोगों को जोड़ने की ताकत रखती है.