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278 साल बाद भी क्यों याद किए जाते हैं 'कवि सम्राट' उपेंद्र भंज? दिल्ली में मिला जवाब

दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवि सम्राट उपेंद्र भंज को श्रद्धांजलि दी गई. ओडिशा की लोक कला, ओडिसी नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों ने दर्शकों को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 20, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:57 PM IST
278 साल बाद भी क्यों याद किए जाते हैं 'कवि सम्राट' उपेंद्र भंज? दिल्ली में मिला जवाब

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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