अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत; लद्दाख में हुआ ऐतिहासिक बदलाव

Ladakh News: लद्दाख में बीते एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें सरकार संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. हालांकि जवानों के एक्शन के बाद स्थिति स्थिर हो गई, अब लद्दाख से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो एक बड़े बदलाव की गवाही देती है. ये वो बदलाव है जिसका इंतजार लोग सालों से कर रहे थे. ये वो पल है जो एक नए अध्याय की कहानी लिखने जा रहा है, आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है. आइए जानते हैं.

ऐतिहासिक बदलाव

आज लद्दाख के उपराज्यपाल आफिस से एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की गई, जैसे ही ये तस्वीर पोस्ट की गई तुरंत ही इसकी चर्चा होने लगी, ये कोई आम तस्वीर नहीं बल्कि ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसने एक नए अध्याय की शुरुआत की है. ऑफिस की तरफ से तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक पल, आज, राज निवास का नाम ऑफिशियली बदलकर लोक निवास कर दिया गया है, जो लोगों पर केंद्रित शासन और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के लिए हमारे गहरे कमिटमेंट को दिखाता है. इसके साथ ये ऑफिसियली रूप से ये तय हो गया कि राज निवास को अब लोक निवास कहा जाएगा.

क्या है राज निवास?

राज निवास की बात करें तो यह उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास और कार्यालय का स्थान है. यह लेह में स्थित है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है. यहां पर केंद्र शासित प्रदेश के संचालन से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं और प्रशासन की गतिविधियों का संचालन होता है. सालों से इसका नाम राज निवास चल रहा था लेकिन अब बड़ा बदलाव करते हुए लोक निवास कर दिया गया, लोक निवास का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जो जनता के लिए हो, यानी की यहां पर जनता की आवाजाही होती रहे, उसे लोक निवास कहते हैं.