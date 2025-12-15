बाप रे बाप इतना भयंकर कोहरा! कड़ाके की ठंड में हेड लाइट-इंडिकेटर जलाकर जिंदगी बचाते रहे लोग, 15, 16 और 17 दिसंबर को कहां मचेगा कोहराम?

देश के कई राज्यों में कोहरे के कारण सोमवार सुबह को लोगों को काफी परेशानी हुई. सुबह दृश्यता इतनी कम थी कि सड़क पर मुश्किल से दो-चार कदम दूर भी ठीक से नहीं दिख रहा था. ऐसे में गाड़ियों से ऑफिस जाने वाले लोग, सफर करने वाले लोग हेड लाइट-इंडिकेटर जलाकर जिंदगी बचाते हुए रेंगते हुए सड़कों पर बढ़ रहे थे. जानें 15, 16 और 17 दिसंबर को कहां मचेगा कोहराम?
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. तापमान में लगातार गिरावट जारी है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है. इस कारण दृश्यता काफी कम हो गई है.
Cold Wave Warning
Cold wave conditions are likely to continue at isolated places over Telangana & Interior Karnataka on 15th–16th December, with severe cold wave conditions over North Interior Karnataka on 15th December.
Chilly winds can impact health—stay warm, layer… pic.twitter.com/IU7qnLfIdY
— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 14, 2025
