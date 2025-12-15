Advertisement
बाप रे बाप इतना भयंकर कोहरा! कड़ाके की ठंड में हेड लाइट-इंडिकेटर जलाकर जिंदगी बचाते रहे लोग, 15, 16 और 17 दिसंबर को कहां मचेगा कोहराम?

बाप रे बाप इतना भयंकर कोहरा! कड़ाके की ठंड में हेड लाइट-इंडिकेटर जलाकर जिंदगी बचाते रहे लोग, 15, 16 और 17 दिसंबर को कहां मचेगा कोहराम?

देश के कई राज्यों में कोहरे के कारण सोमवार सुबह को लोगों को काफी परेशानी हुई. सुबह दृश्यता इतनी कम थी कि सड़क पर मुश्किल से दो-चार कदम दूर भी ठीक से नहीं दिख रहा था. ऐसे में गाड़ियों से ऑफिस जाने वाले लोग, सफर करने वाले लोग हेड लाइट-इंडिकेटर जलाकर जिंदगी बचाते हुए रेंगते हुए सड़कों पर बढ़ रहे थे. जानें 15, 16 और 17 दिसंबर को कहां मचेगा कोहराम?

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 15, 2025, 06:45 AM IST
बाप रे बाप इतना भयंकर कोहरा! कड़ाके की ठंड में हेड लाइट-इंडिकेटर जलाकर जिंदगी बचाते रहे लोग, 15, 16 और 17 दिसंबर को कहां मचेगा कोहराम?

Weather Update: उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. तापमान में लगातार गिरावट जारी है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है. इस कारण दृश्यता काफी कम हो गई है.

