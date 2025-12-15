बाप रे बाप इतना भयंकर कोहरा! कड़ाके की ठंड में हेड लाइट-इंडिकेटर जलाकर जिंदगी बचाते रहे लोग, 15, 16 और 17 दिसंबर को कहां मचेगा कोहराम?

देश के कई राज्यों में कोहरे के कारण सोमवार सुबह को लोगों को काफी परेशानी हुई. सुबह दृश्यता इतनी कम थी कि सड़क पर मुश्किल से दो-चार कदम दूर भी ठीक से नहीं दिख रहा था. ऐसे में गाड़ियों से ऑफिस जाने वाले लोग, सफर करने वाले लोग हेड लाइट-इंडिकेटर जलाकर जिंदगी बचाते हुए रेंगते हुए सड़कों पर बढ़ रहे थे. जानें 15, 16 और 17 दिसंबर को कहां मचेगा कोहराम?