DNA: अरे बाप रे! फिल्म नहीं ये असली सीन है... 20 लाख रुपये में गिरवी रख दी 'पंचायत'

इन दिनों पंचायत शब्द खूब चर्चा में है. हाल ही में वेब सीरीज पंचायत का चौथा पार्ट भी रिलीज होने वाला है, इसके पिछले सभी पार्ट्स भी ट्रेंड में हैं. हालांकि आज हम जिस पंचायत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो कोई फिल्मी फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है. जहां एक पंचायत 20 लाख रुपये में गिरवी रख दिया गया. मामला मध्य प्रदेश के गुना जिला का है.

20 लाख में गिरवी रखी पंचायत

गुला के करोंद पंचायत के सरपंच ने खुद को उपसरपंच बताने वाले व्यक्ति के साथ एक एग्रीमेंट किया और 20 लाख रुपए में पंचायत को गिरवी रख दिया. आजाद भारत के इतिहास में इस तरह से पंचायत गिरवी रखने का मामला शायद इससे पहले देश के सामने नहीं आया. इस एग्रीमेंट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिसमें सरपंच बनी लक्ष्मी ने रणवीर कुशवाह नाम के व्यक्ति के पास पंचायत गिरवी रख दी.

हर काम का 5 प्रतिशत कमीशन

जी न्यूज ने आपके लिए गिरवी रखी गई पंचायत में जाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है. यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए और समझना चाहिए भ्रष्टाचार की जड़ें पंचायत स्तर पर कितनी गहरी हो सकती है. पंचायत गिरवी रखने वालों ने 3 साल के दौरान गांव में 40 से 50 लाख रुपये का काम करवाया. एग्रीमेंट में लिखा है कि हर काम के लिए सरपंच लक्ष्मी को 5% कमीशन मिलना था. इस एग्रीमेंट के पीछे की वजह भी सामने आ गई है. सरपंच ने चुनाव के लिए गांव के दबंग हेमराज सिंह धाकड़ से 20 लाख रुपये लिए थे और पैसा नहीं चुका पाने की वजह से सरपंची और पंचायत दोनों गिरवी रख दी गई. इस गोरख धंधे की खबर जिला प्रशासन तक पहुंची. जिसके बाद सरपंच को पद से बर्खास्त कर दिया गया लेकिन इससे गांव को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी?

गांधी जी का सपना

देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि 'My idea of village swaraj is that it is a complete republic, independent of its neighbors for its own vital wants.' यानि महात्मा गांधी का सपना था कि हर गांव एक छोटा गणराज्य हो, जो अपने फैसले खुद ले सके और बुनियादी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न हो लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी भ्रष्टाचार ने इस सपने को पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि कई बार पंचायत की कमान ऐसे लोगों के हाथों में आ जाती है जो पंचायत को ही गिरवी रख देते हैं.