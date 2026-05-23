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Hindi Newsदेशतेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो? चीन-पाकिस्तान की अटकी हैं सांसें

तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो? चीन-पाकिस्तान की अटकी हैं सांसें

Importance of Marco Rubio's India Visit: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो चार दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं. अभी उनके दौरे का एजेंडा स्पष्ट नहीं है. लेकिन माना जा रहा है कि वे तेल, रक्षा और क्वाड पर अहम बातचीत करने वाले हैं. उनके दौरे की अहमियत इतनी ज्यादा है कि चीन और पाकिस्तान की अभी से धुकधुकी बढ़ने लगी है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 23, 2026, 06:02 AM IST
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तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो? चीन-पाकिस्तान की अटकी हैं सांसें

Why is Marco Rubio's India Visit so Important? ईरान के साथ संघर्ष में उलझे अमेरिका को भारत की अहमियत समझ आने लगी है. अब भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्के रुबियो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पुष्टि की है कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत की उच्चस्तरीय राजनयिक यात्रा पर रवाना हो चुके हैं. स्वीडन के हेलसिंगबॉर्ग में नाटो विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक और द्विपक्षीय सुरक्षा-आर्थिक वार्ता पूरी करने के बाद वे भारत आ रहे हैं. वे 23 से 26 मई तक भारत की यात्रा पर रहेंगे.

'भारत को ऊर्जा सप्लाई को तैयार है भारत'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में राजदूत गोर ने बताया, 'अभी मार्को रुबियो का फोन आया. वे अभी भारत के लिए रवाना हो रहे हैं! इस महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हूं!' 

इस यात्रा से पहले गुरुवार को मार्को रुबियो ने मियामी में मीडिया से बातचीत में कहा था कि अमेरिका भारत के साथ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, 'अमेरिका, भारत को उतनी ऊर्जा सप्लाई करने को तैयार है, जितनी नई दिल्ली खरीदना चाहे.'

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चार दिवसीय यात्रा पर आ रहे रुबियो

रुबियो ने बताया कि अमेरिकी तेल और गैस उत्पादन ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने के कारण भारत के साथ हाई लेवल की ऊर्जा निर्यात वार्ता शुरू कर दी गई है. उन्होंने वेनेजुएला के कच्चे तेल को लेकर भी दोनों देशों में सहयोग की संभावना जताई. रुबियो ने भारत को अमेरिका का महान साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों लोकतंत्रों के बीच वैश्विक चुनौतियों के बीच संबंध और मजबूत करने की जरूरत है. 

 अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान रुबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा भी करेंगे. इस दौरान वे दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे. नई दिल्ली में वे क्वाड (Quad) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे. भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है. 

क्वाड मीटिंग में लेंगे भाग

यह बैठक 26 मई को विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अध्यक्षता में होने जा रही है. इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल होंगे. बैठक के बाद सभी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे.

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि क्वाड की ‘फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक’ विजन के तहत चारों देशों के मंत्री बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. वे क्वाड में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा और इंडो-पैसिफिक तथा अन्य वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, यह बैठक भारत में होने वाले पूर्ण क्वाड लीडर्स समिट की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिसकी मेजबानी भारत इस साल करने वाला है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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