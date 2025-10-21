Ola Engineer Death: 'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश

Bengaluru Ola Engineer Case: 17 अक्टूबर को जस्टिस मोहम्मद नवाज की बेंच ने एक नोटिस जारी कर पुलिस से जवाब मांगा. अदालत ने कहा, 'पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जिसका केस बेंगलुरु शहर के सुब्रमण्यपुरा पुलिस थाने में दर्ज हुआ है, वह जांच के नाम पर याचिकाकर्ताओं को परेशान ना करे.'
Trending Photos
Ola Engineer Suicide Case: ओला इंजीनियर का सुसाइड मामला अब कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया है. लेकिन कोर्ट ने पिछले हफ्ते कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल और अन्य अफसरों को जांच के दौरान परेशान नहीं करने का आदेश दिया है.
17 अक्टूबर को जस्टिस मोहम्मद नवाज की बेंच ने एक नोटिस जारी कर पुलिस से जवाब मांगा. अदालत ने कहा, 'पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जिसका केस बेंगलुरु शहर के सुब्रमण्यपुरा पुलिस थाने में दर्ज हुआ है, वह जांच के नाम पर याचिकाकर्ताओं को परेशान ना करे.'
सुनवाई के दौरान क्या बोला कोर्ट?
पुलिस भाविश अग्रवाल, ओला के कर्मचारी सुब्रत कुमार दाश और ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिकाकर्ता ने सुसाइड मामले में कोर्ट से एफआईआर रद्द करने और एक अन्य एप्लिकेशन में जांच पर स्टे लगाने के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने की दरख्वास्त की है.
बेंगलुरु के रहने वाले के अरविंद ने 28 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी. वह 2022 से ओला में काम कर रहे थे. इसके बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में 6 अक्टूबर को अग्रवाल, दाश और अन्य के खिलाफ सेक्शन 108 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
अरविंद के भाई अश्विन कन्नन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि अरविंद ने 28 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की.
'ऐसा लगा कंपनी कुछ छिपा रही है'
एफआईआर में अरविंद ने बताया कि अरविंद की मौत के दो दिन बाद करीब 17.4 लाख रुपये की अज्ञात राशि अरविंद के अकाउंट में भेजी गई थी. ओला इलेक्ट्रिक के सारे प्रतिनिधि घर आए थे और उन्होंने इस मनी ट्रांजेक्शन के बारे में बताया था. उनके तर्क बेतुके थे. ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी कोई जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है.
अश्विन ने यह भी कहा कि उसके भाई ने एक नोट छोड़ा है, जिसमें उसने दाश औक अग्रवाल पर प्रताड़ित करने के अलावा सैलरी और इंसेंटिव ना देने का आरोप लगाया है. अश्विन को नोटिस जारी होने के बाद मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाएगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.