'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा, सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं 20 से 30 की उम्र वाले

DNA Analysis: जवानी या बुढ़ापा कौन सबसे ज्यादा अच्छा? अब हम इसका विश्लेषण करेंगे. कवियों, दार्शनिकों, बड़े-बुजुर्गों ने बुढ़ापे को जिंदगी की शाम कहा है और इस अवस्था की तुलना परिंदों के उड़ जाने के बाद बचे सन्नाटे और एकाकीपन से की है. लेकिन अब जो रिसर्च सामने आया है वो आपकी धारणा पूरी तरह से बदल देगा.
DNA: आपने ये पंक्तियां जरूर सुनी होंगी 'बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब तो सोचे क्या पाया क्या खोया'. सब यही मानते हैं कि बचपन और जवानी तो मौज-मस्ती और बेफिक्री की होती है. इस नए रिसर्च के मुताबिक इंसान की जिदगी में इससे ठीक उल्टा होता है. 20 से 30 की उम्र में अकेलापन सबसे ज्यादा महसूस होता है और 60 की उम्र सबसे ज्यादा सुकून और संतुष्टि देने वाली होती है.स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लौरा कास्टेंशन की रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि 20 से 30 की उम्र में लोग सबसे ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन से जूझते हैं. 25 की उम्र तक आकर इंसानों में नकारात्मक भाव धीरे-धीरे कम होने लगता है. 40 से 60 की उम्र में नकारात्मकता और भी ज्यादा कम हो जाती है. जिंदगी को लेकर इंसान और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है. 60 और 70 की उम्र में इंसान भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा संतुलित होता है.
ये सही है कि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति अति उत्साही या ज्यादा खुश नहीं होता. मगर एंगर, फीयर, लोनलीनेस और टेंशन भी सबसे कम होता है. इसी को भावनात्मक संतुलन कहते हैं जो बुजुर्गों में सबसे बेहतर होता है. बुजुर्ग अपने रिश्तों में ज्यादा संतुष्ट होते हैं और छोटी-छोटी बातों में मन छोटा करना छोड़ देते हैं. रिसर्च में यह भी खुलासा हुआ है कि उम्र बढ़ने के साथ लोगों में दूसरों की मदद करने की भावना भी बढ़ती जाती है. बुजुर्ग युवाओं से कोई शिकायत नहीं करते बल्कि वे उन्हें पसंद करते हैं.
बुढ़ापा काम की चीज
स्टैनफोर्ड सेंटर ऑन लॉन्गिविटी के प्रोजेक्ट 'न्यू मैप ऑफ लाइफ' में यह बताया गया है कि यह सोच बदल देनी चाहिए कि लंबी उम्र बोझ है. आम तौर पर 65 साल के किसी व्यक्ति का शायद ही कोई 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति दोस्त होता है. जबकि मजबूत रिश्ते के लिए जरूरी है अलग-अलग उम्र के लोगों से घुलना-मिलना हो. कुल मिलाकर सार यही है कि बुढ़ापा जिंदगी की शाम नहीं, बल्कि बड़े काम की चीज है.
