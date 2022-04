Crime News: पत्नी के पैर छुए, कहा- 'मुझे माफ कर दो'; फिर 19वीं मंजिल से लगा दी छलांग

Old Man Jumped From 19th Floor In Noida: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. नोएडा के सेक्टर-137 स्थित सुपरटेक इकोसिटी सोसाइटी में एक बुजुर्ग ने डिप्रेशन से तंग आकर 19वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया. सुसाइड से पहले उन्होंने पत्नी के पैर छुए और कहा कि मुझे माफ कर देना. इसके बाद उन्होंने स्टूल पर चढ़कर बालकनी से छलांग लगा दी.

इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था बुजुर्ग

बता दें कि थाना सेक्टर- 42 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 70 साल के राजकुमार इंश्योरेंस कंपनी में बीमा का काम करते थे और लंबे समय से बीमारी और डिप्रेशन से ग्रसित थे. राजकुमार अपनी पत्नी के साथ सेक्टर-137 स्थित सुपरटेक इकोसिटी सोसाइटी में रहते थे.

ये भी पढ़ें- Summer vacations 2022: स्कूलों में कब होंगी गर्मी की छुट्टियां? देखें राज्यवार लिस्ट

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

जान लें कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उनकी मौत के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है.

गौरतलब है कि खुदकुशी का ऐसा ही एक मामला नोएडा में शुक्रवार को भी सामने आया था. नोएडा में कैंसर की बीमारी के डर से एक दंपति ने कथित तौर पर पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. पुलिस के मुताबिक, नोएडा सेक्टर-22 में रहने वाले अरुण सिंह और उनकी पत्नी शशि कला ने अपने घर में पंखे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली.

ये भी पढ़ें- देश के इस क्षेत्र में 80% उग्रवाद का सफाया, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

उन्होंने बताया कि अरुण सिंह नोएडा सेक्टर-62 स्थित एक कंपनी में काम करते थे और कुछ दिन पहले जांच में उन्हें कैंसर होने की जानकारी मिली थी, जिससे दंपति डिप्रेशन में आ गया और दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मामले की जांच की जा रही है. आसपास के लोगों से इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं.

(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

LIVE TV