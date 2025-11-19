नई बोतल में पुरानी शराब... सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को भी तलाड़ा

Tribunal Reform Act 2021: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के कई प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह कानून पहले के फैसलों के खिलाफ है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता व सेपरेशन ऑफ पॉवर के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि सरकार ने पहले जिन प्रावधानों को अदालत ने खारिज कर दिया था, उन्हें ही दोबारा लागू कर दिया है. बेंच ने इसे 'पुरानी शराब नई बोतल' कहकर नाजाजगी जताई.

अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है

अदालत ने साफ आदेश दिया कि ITAT के सदस्य 62 वर्ष और चेयरपर्सन 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे. इसी तरह CESTAT के सदस्यों की रिटायरमेंट उम्र 62 और उसके अध्यक्ष की 65 वर्ष तय की गई. अदालत ने कहा कि बार-बार असंवैधानिक प्रावधानों को दोहराने से मामलों की पेंडेंसी बढ़ती है और अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है, जिसे सरकार को ध्यान में रखना चाहिए.

सरकार ने क्या दी दलील?

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 पूरी तरह संवैधानिक है और इसे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. वहीं याचिकाकर्ता मद्रास बार एसोसिएशन और अन्यों ने इसकी कई धाराों पर सवाल उठाए. इस कानून के तहत कई पुराने ट्रिब्यूनल खत्म कर दिए गए और उनकी ताकतें हाई कोर्ट या अन्य न्यायिक संस्थाओं को सौंप दी गईं, जिससे अदालतों पर बोझ और बढ़ गया. केंद्र ने इन ट्रिब्यूनलों को अनावश्यक अतिरिक्त स्तर बताया था.

CJI पहले भी लगा चुके हैं फटकार

सुनवाई के दौरान सरकार ने मामले को पांच जजों की बड़ी बेंच को भेजने का अनुरोध भी किया, जिस पर CJI ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह बेंच से बचने की एक रणनीति जैसी लगती है. हालांकि अटॉर्नी जनरल ने इस टिप्पणी से असहमति जताई. आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि 2021 का कानून कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है और संविधान के मुताबिक नहीं है.