/सही वक्त कब आएगा? वो तो मोदी का वादा था... दिल्ली कूच से पहले उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड पर भाजपा को घेरा

उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर नेशनल कांफ्रेंस के खिलाफ साजिश रचने का आरपो लगाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में सीटों की संख्या बढ़ाई गई. 7 नई सीटें बनाई गईं और उनमें से छह पर भाजपा जीती. इससे साफ पता चलता है कि परिसीमन का मकसद किसी भी तरह बैकडोर इस्तेमाल कर सत्ता हासिल करना था. हालांकि, परिसीमन से उन्हें वह लाभ नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी. भाजपा के नेता कहते हैं कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे साजिश करने और राजनीतिक दलों को तोड़ने से कभी बाज नहीं आते. इस देश के किस हिस्से में उन्होंने पार्टियां नहीं तोड़ी हैं, फिर हम कैसे मान लें कि हम झूठ बोल रहे हैं? महाराष्ट्र को ही देख लीजिए. वहां आपने क्या किया? शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों का क्या हाल किया. पश्चिम बंगाल को देखिए. ममता बनर्जी की पार्टी के साथ क्या किया, हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ क्या किया.'