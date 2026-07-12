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सही वक्त कब आएगा? वो तो मोदी का वादा था... दिल्ली कूच से पहले उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड पर भाजपा को घेरा

Omar Abdullah On Kashmir Statehood: जम्मू-कश्मीरे के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर राजनीतिक दलों को तोड़ने और कश्मीर को राज्य का दर्ज देने के झूठे वादे करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने खुलकर किया अपना वादा आजतक पूरा नहीं किया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 12, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:19 PM IST
सही वक्त कब आएगा? वो तो मोदी का वादा था... दिल्ली कूच से पहले उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड पर भाजपा को घेरा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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