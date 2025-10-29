Advertisement
Kashmir News: लैंड बिल पर चढ़ा जम्मू-कश्मीर की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा

PDP Vs NC: मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के लाए विधेयक को भू-माफिया को फायदा पहुंचाने वाला बताए जाने पर पलटवार करते हुए इसे पीडीपी के साथ नहीं, बल्कि आम लोगों के साथ विश्वासघात बताया.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Rachit Kumar|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:36 PM IST
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है. खासकर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है. पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी की ओर से सशर्त समर्थन दिए जाने के बावजूद विधानसभा में पीडीपी के लाए गए दो विधेयकों को खारिज करने या दरकिनार करने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार की तीखी आलोचना की.

मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के लाए विधेयक को भू-माफिया को फायदा पहुंचाने वाला बताए जाने पर पलटवार करते हुए इसे पीडीपी के साथ नहीं, बल्कि आम लोगों के साथ विश्वासघात बताया.

'लोगों के सिर से छत छीनना चाहते हैं'

मुफ्ती ने कहा, 'उमर अब्दुल्ला ने इसे भू-माफिया कहा. मतलब, कश्मीर या जम्मू के लोग जमीन चोर हैं. उमर अब्दुल्ला भूमि नियमितीकरण विधेयक को खारिज करके यहां के लोगों के सिर से छत छीनना चाहते हैं. हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी.' उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने इसे 'जमीन जिहाद' करार दिया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे 'भूमि हड़पने वालों' का काम बताया. 

उन्होंने आगे कहा, 'भूमि विधेयक को अस्वीकार करके, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गरीबों की बजाय कुलीन वर्ग को चुना है. हमने कहा था, (राज्यसभा में) हमारे वोट ले लो, बस गरीबों के घर बचा लो, लेकिन वे उन्हें बचाना ही नहीं चाहते थे.' 

महबूबा मुफ्ती ने लगाए आरोप

मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि यह विधेयक कमजोर परिवारों, लीज की अवधि खत्म हो चुके होटल मालिकों और हाशिए पर पड़े समुदायों को 2019 के बाद की भूमि असुरक्षा से बचाता.

उन्होंने दिहाड़ी मजदूर विधेयक पर भी सरकार पर आरोप लगाए. पार्टी की ओर से बोलते हुए विधायक वहीद पारा ने सरकार से चरणबद्ध तरीके से दिहाड़ी मजदूरों को नियमित' करने को कहा, और उनकी जरूरी सेवाओं और सम्मान पर जोर दिया. हम चाहते हैं कि सरकार दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करे.ये कर्मचारी कई विभागों में काम करते हैं और जरूरी सेवाएं देते हैं.

'सरकार ने नजरअंदाज किया मजदूरों का बिल'

मुफ्ती ने कहा, 'दिहाड़ी मजदूरों के बिल को भी वे चर्चा के लिए लिस्टेड नहीं कर रहे हैं. पीडीपी विधायक वहीद पारा ने इसे पेश किया था, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया. ये लोग 20-25 सालों से बिना सम्मान और बिना उचित वेतन के काम कर रहे हैं. एक लाख से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर हैं. इनका नियमितीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए. यह उनका अधिकार है, सम्मान का सवाल है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार में एक साल पूरा कर लिया है, लेकिन कुछ नहीं किया.'

ये बयान मुफ्ती की ओर से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा उम्मीदवार को दिए गए सशर्त समर्थन पर आधारित हैं, जहां उन्होंने पीडीपी के वोटों को इन बिलों के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस से जोड़ दिया था. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इन्हें पारित नहीं किया गया, तो जनता की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Syed Khalid Hussain

Mehbooba Mufti

