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Hindi Newsदेशहमारी पार्टी में कोई एकनाथ शिंदे नहीं... BJP CM की कुर्सी हथियाने को बेताब है: उमर अब्दुल्ला

हमारी पार्टी में कोई एकनाथ शिंदे नहीं... BJP CM की कुर्सी हथियाने को बेताब है: उमर अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला ने BJP पर जम्मू-कश्मीर सरकार को अस्थिर करने और राज्य का दर्जा लौटाने में देरी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई ‘एकनाथ शिंदे’ नहीं है, पार्टी पूरी तरह एकजुट है. उमर ने परिसीमन को BJP के पक्ष में बताया और कहा कि राज्य का दर्जा मिलने तक मंत्रिमंडल विस्तार संभव नहीं है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: May 08, 2026, 06:44 PM IST
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CM Omar Abdullah
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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) में किसी भी फूट की आशंका को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में कोई 'एकनाथ शिंदे' नहीं है. उन्होंने BJP पर अपनी सरकार को अस्थिर करने और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस मिलने में देरी करने के लिए राजनीतिक दबाव डालने का आरोप लगाया. 

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की टिप्पणियों का तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि BJP सत्ता वापस पाने के लिए बेताब हो रही, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है. विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने के लिए बेताब हैं. गौरतलब है कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने 2022 में शिवसेना में बगावत की अगुवाई की थी. इस बगावत के चलते उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी और BJP के समर्थन से शिंदे खुद मुख्यमंत्री बन गए थे.

अब्दुल्ला ने NC की एकता पर ज़ोर दिया और इसकी तुलना महाराष्ट्र की उथल-पुथल से की. उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी इसलिए छोड़ी, क्योंकि BJP ने उनकी मदद की थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस मज़बूत है और NC के विधायक NC के साथ खड़े हैं. 

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मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर पर 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न' (SIR) के तत्काल असर को कम करके आंका. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2029 में होने हैं. अभी जम्मू-कश्मीर में इसका शायद ज़्यादा असर न हो. हमें पहले यह देखना होगा कि दूसरे राज्यों में इस तरह के घटनाक्रमों का क्या असर होता है.

उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुई परिसीमन प्रक्रिया पर फिर से हमला बोला. उन्होंने इसे BJP की एक सोची-समझी चाल बताया, जिसका मकसद चुनावी संतुलन को अपने पक्ष में करना था. अब्दुल्ला ने कहा कि हमने परिसीमन की तपिश पहले ही महसूस कर ली है. हर कोई जानता है कि परिसीमन क्या था. यह BJP को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था.

अब्दुल्ला ने मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को राज्य का दर्जा वापस मिलने के लंबित मुद्दे से भी जोड़ा.उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें अभी तक राज्य का दर्जा वापस नहीं मिला है. 
मंत्रिमंडल विस्तार डर की वजह से नहीं रुका है, बल्कि राज्य का दर्जा न होने की वजह से रुका है. उन्होंने BJP पर जानबूझकर रुकावट डालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब तक BJP को यहां सत्ता नहीं मिल जाती, वे हमें ठीक से काम नहीं करने देंगे और न ही राज्य का दर्जा वापस देंगे. BJP की रणनीतियों को "धमकाने और ब्लैकमेल करने वाली राजनीति" बताते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है. 

उन्होंने इस बात की वकालत की कि सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के अनुसार तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी जिसका नेतृत्व विजय कर रहे हैं, उन्हें ही सरकार बनाने का पहला मौका मिलना चाहिए. अब्दुल्ला ने कहा कि विजय को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए. अगर वे बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा. 

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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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