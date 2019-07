उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर चल रहे 'फर्जी आदेशों' की CBI जांच की मांग की

श्रीनगर: सोशल मीडिया में चल रहे 'आदेशों' की 'खबरों' को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फर्जी बताया. उनके बयान पर टिप्पणी करते हुए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को 'फर्जी आदेशों' के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की.

सोशल मीडिया पर ऐसा प्रसारित किया जा रहा है कि राज्य के संबंध में सरकारी अधिकारियों ने कुछ आदेश दिए हैं. इसके बारे में मलिक ने पत्रकारों से कहा, 'ये आदेश अवैध हैं और राज्य में सब कुछ ठीक और सामान्य है.'

This is a very serious matter raised by the Governor. Fake orders were circulated under the signature of senior government officers. This is not something that can be dismissed with a simple sound byte.The CBI must be asked to investigate these fake orders & their origin. https://t.co/NhnC9xxeSg

