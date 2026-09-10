'कोई बेघर नहीं, बेवजह विवाद खड़ा करना बन गई है आदत', कश्मीरी पंडितों की मांगों पर बोले उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के आवास और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के बेघर होने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी पात्र लोगों को पहले ही ट्रांजिट आवास आवंटित किए जा चुके हैं और बेवजह विवाद खड़ा करना अब एक आदत बन चुकी है. वहीं, सहयोगी दल कांग्रेस की आपत्ति के बीच उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का हिस्सा बताते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी नियमों को राजनीतिक दलों की विचारधारा से अलग रखकर देखा जाना चाहिए.
जम्मू-कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFJK) के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज (PMRP) कर्मचारियों के मौन विरोध प्रदर्शन पर सीधे जवाब दिया. उन्होंने साफ कहा कि कोई भी कर्मचारी बेघर नहीं है और जहां भी ट्रांजिट फ्लैट्स बनकर तैयार हैं, वे कर्मचारियों को अलॉट किए जा चुके हैं. आजकल बिना किसी ठोस कारण के बेवजह विवाद और विरोध प्रदर्शन खड़ा करना एक चलन बन गया है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर किसी को सचमुच रहने की दिक्कत है तो वह सीधे सामने आकर बात करे, क्योंकि सभी पात्र कर्मचारियों को पहले ही घर दिए जा चुके हैं.
सरकारी कार्यक्रमों में पूरे 'वंदे मातरम' को गाए जाने पर गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी. इस विवाद पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि सरकारी नियमों और प्रोटोकॉल को पार्टी की सोच से अलग रखकर देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब किसी सरकारी कार्यक्रम में राज्यपाल, उप-राज्यपाल या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जैसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मौजूद होते हैं, तो वहां राष्ट्रगान और उससे जुड़े कानूनी नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है.
उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि यह कोई स्थानीय नियम नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू कानूनी अनिवार्यता है. ऐसे ही नियम कांग्रेस शासित राज्यों में भी लागू होते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक राजनीतिक दल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी औपचारिक रूप से वंदे मातरम को नहीं अपनाया है, लेकिन सरकार चलाने के नाते उन्हें कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करना ही होगा, उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस को इस पर आपत्ति है और वह नियमों में बदलाव चाहती है, तो वह संसद में इसके लिए स्वतंत्र है.
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने कश्मीर के पुराने दौर की गरीबी का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसे हालात थे जब पूरे गांव या मोहल्ले में पहनने के लिए सिर्फ एक ही पाजामा (यज़ार) हुआ करता था. इस बयान पर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी के प्रवक्ता के बचाव में उतरे और माफी मांगने की मांग खारिज कर दी. उमर ने इतिहासकार वाल्टर लॉरेंस का हवाला देते हुए कहा कि सादिक की बात इतिहास के संदर्भ में थी. उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि यह समझाना था कि कश्मीरी परिवारों ने भारी तंगहाली से निकलकर अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने तक कितना लंबा और सराहनीय सफर तय किया है.
भारत द्वारा BRICS समिट 2026 की मेजबानी के बारे में उन्होंने कहा 'कई बड़े देशों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, जिनमें रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ-साथ दूसरे देश भी शामिल हैं. देखते हैं समिट कैसा रहता है.'