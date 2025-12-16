CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी, बोले- ‘इंडिया अलायंस का इससे कोई लेना-देना नहीं है’

Omar Abdullah Statement: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे वोट चोरी अभियान से INDIA गठबंधन को अलग बताया है. उनका साफ कहना है कि इस मुद्दे से INDIA गठबंधन का कोई लेना-देना नहीं है. हर राजनीतिक दल अपने एजेंडे तय करने के लिए स्वतंत्र है. वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे चुनावी सुधारों से जुड़ा कदम बताया है.
Omar Abdullah Statement: श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी अभियान पर अपनी स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन इस मुद्दे अलग है. उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हर राजनीतिक पार्टी को यह अधिकार है कि वह अपने मुद्दे और प्राथमिकताएं खुद तय करे. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने SIR और वोट चोरी को अपना मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाया है. वहीं बाकी दल अपने-अपने मुद्दों पर काम करेंगे.
बता दें, उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है. उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि INDIA गठबंधन के भीतर सभी दल एक ही मुद्दे पर नहीं चलते हैं, बल्कि हर पार्टी अपनी राजनीतिक दिशा तय करने योग्य होती है.
इस बीच बीजेपी नेता शशांक मणि की इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यह समझते हैं कि SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट को सही और अपडेट करना है. शशांक मणि का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनावी सुधारों से जुड़ी है, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस तरह के मुद्दों पर अलग-अलग दलों की राय सामने आने से INDIA गठबंधन के भीतर मतभेद और ज्यादा साफ दिखाई दे रहे हैं.
ध्यान देने वाली बात ये है कि कांग्रेस ने हाल ही में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को तेज कर दिया है. रविवार को पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था, जहां चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाई गई थी. यह अभियान खास तौर पर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ रहा.
इस रैली में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी तीखा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल 2023 में बदलाव कर दिया जाएगा. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू और विवेक जोशी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि देश का आयोग होना चाहिए और भविष्य में इस कानून को बदला जाएगा.
