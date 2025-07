दीवार फांदकर कब्रिस्तान में घुसे CM उमर अब्दुल्ला, 1931 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले- मेरे साथ हाथापाई हुई

Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज चार बैरिकेड्स तोड़कर और बाड़ की दीवार फांदकर, भारी प्रशासनिक प्रतिबंधों के बावजूद, 13 जुलाई 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर के नक्शबंद साहिब दरगाह में मौजूद मज़ार-ए-शुहादा (शहीदों का कब्रिस्तान) पहुंचे. उमर ने दावा किया कि बीते दिन बंद दरवाजों और भारी पुलिस बल की तैनाती की वजह से उन्हें मजार पर जाने से रोक दिया गया था.

आज सुरक्षा और प्रशासन को सूचित किए बिना वह जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) के अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी समेत सीनियर नेताओं के साथ कब्रिस्तान पहुचे. उमर ने दावा किया कि पुलिस और सीआरपीएफ ने उन्हें नौहाटा चौक पर बीच रास्ते में ही रोक लिया और सड़क पर पुलिस बंकर लगा दिया, लेकिन वे जबरन कब्रिस्तान की तरफ बढ़े. उन्होंने बताया कि दरगाह के दरवाजे बंद हैं लेकिन वह अपने अन्य नेताओं के साथ दरगाह की ग्रिल वाली दीवार फांदकर अंदर गए और फातिहा पढ़कर 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

This is the physical grappling I was subjected to but I am made of sterner stuff & was not to be stopped. I was doing nothing unlawful or illegal. In fact these “protectors of the law” need to explain under what law they were trying to stop us from offering Fatiha pic.twitter.com/8Fj1BKNixQ

कब्रिस्तान के बाहर मीडिया को दिए अपने बयान में अब्दुल्ला ने अपने सामने आई मुश्किलों के बारे बताते हुए कहा,'हमें कल यहां आकर फातिहा पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई. सुबह-सुबह सभी को अपने घरों में ही रखा गया. मैंने कंट्रोल रूम से संपर्क किया और वहां जाकर फातिहा पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की और कुछ ही मिनटों में मेरे दरवाजे के सामने बंकर लगा दिया गया जो रात 12 बजे तक वहीं रहा.'

#WATCH | Srinagar | J&K CM Omar Abdullah jumped over the boundary wall of Mazar-e-Shuhada to recite prayers after he was allegedly stopped by the security forces

Omar Abdullah said that he did not inform anyone before coming to the Mazar-e-Shuhada, as he was house arrested… https://t.co/gQTTepddvA pic.twitter.com/ou2LcFnIbr

— ANI (@ANI) July 14, 2025