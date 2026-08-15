'PoK के हालात गवाह हैं, भारत के साथ रहने का J&K का फैसला सही था': स्वतंत्रता दिवस पर CM उमर का बड़ा बयान

Omar Abdullah Independence Day speech: 80वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली. उन्होंने अल्लामा इकबाल की अमर पंक्तियों 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा' के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए सीएम ने देश के अमर बलिदानियों को नमन किया. इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को सही फैसला बताते हुए PoK पर चिंता जताई है.
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के खस्ताहाल हालात को देखकर यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि 1947 में हमारे पूर्वजों का भारत के साथ रहने का फैसला बिल्कुल सही था. उन्होंने कहा अगर 2019 में जम्मू-कश्मीर का संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 370) नहीं बदला गया होता, तो आज PoK के लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाकर भारत से जुड़ने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे होते.
LoC के पार जम्मू-कश्मीर के उस हिस्से की मौजूदा हालत को देखते हुए उन्होंने कहा 'यह दुखद है, यह अफसोस की बात है, हमें चिंता है. मेरी नजर में, मुझे लगता है कि शायद अगर 2019 में हमारे हालात नहीं बदले होते, तो उस हिस्से के जम्मू-कश्मीर के लोग हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे होते.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि LoC के उस पार का इलाका आज भी जम्मू-कश्मीर का ही हिस्सा माना जाता है. उन्होंने कहा जम्मू-कश्मीर का वह हिस्सा हमारा है, हम वहां के लोगों को अपना मानते हैं, पराया नहीं. आज भी जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उनके लिए सीटें आरक्षित रखी जाती हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वहां रहने वाले लोग इन खाली सीटों का इस्तेमाल कर सकेंगे.'
उमर अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे संवेदनशील समय में आया है जब PoJK में बीते कई महीनों से पाकिस्तानी हुकूमत और सुरक्षा बलों की ज्यादतियों के खिलाफ जनता सड़कों पर है. महंगाई और अधिकारों के हनन को लेकर वहां बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन और झड़पें हुई हैं. पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई में कई स्थानीय नागरिकों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं.
सीएम अब्दुल्ला ने 1947 में सीमा पार से भेजे गए कबायली हमलावरों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के लोगों के बहादुराना प्रतिरोध को याद किया. उन्होंने शेख मुहम्मद अब्दुल्ला और उन अन्य नेताओं को विशेष श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा का इंतजाम किया था. उन्होंने कहा, 'जब हम आजादी की बात करते हैं, जब हम जम्मू-कश्मीर में 15 अगस्त की बात करते हैं, तो यह मौका उन महान हस्तियों को श्रद्धांजलि दिए बिना अधूरा रहेगा, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी.'
उमर अब्दुल्ला ने लोगों को 1947 में कबायली हमले के दौरान उस लोकप्रिय नारे की याद दिलाई, जो उस समय घाटी के शहरों, गांवों, सड़कों और घरों में गूंजता था 'हमलावर खबरदार, कश्मीरी है तैयार' (हमलावरों सावधान, हम कश्मीरी तैयार हैं), जिनके पास हथियार थे, उन्होंने उनका इस्तेमाल किया; जिनके पास नहीं थे, उन्होंने नकली बंदूकें दिखाईं. अब्दुल्ला ने विशेष रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मास्टर अब्दुल अजीज को सलाम किया, जिन्हें मुजफ्फराबाद में कबायली हमले को रोकने की कोशिश के दौरान बेरहमी से मार दिया गया था.
देश की आजादी के लिए लड़ने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अब्दुल्ला ने कहा 'आज खुशी का दिन है, आज याद करने का दिन है, आज सोचने और आत्म-मंथन का दिन है, जिस भारत के लिए उन बहादुर लोगों ने 80 साल पहले लड़ाई लड़ी और अपनी जान दी. वह पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है, हम उसी के बुलबुले हैं, यह हमारा गुलदस्ता है.'
उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल पूछा "क्या हमने सच में वैसा भारत बनाया है? अगर नहीं, तो और क्या करना बाकी है? शायद आजादी के 80 साल बाद, हमारे लिए इस बारे में सोचने का यह एक अच्छा मौका है. उन्होंने कहा कि देश की दो सबसे बड़ी ताकतें उसका लोकतंत्र और उसका संघवाद हैं. हर कीमत पर लोकतंत्र को बचाना, हर कीमत पर लोकतंत्र को मजबूत करना, हर कीमत पर लोकतंत्र को जिंदा रखना, यह हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही, इस देश के संघवाद को बचाना और मजबूत करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है.'
उमर अब्दुल्ला ने मांग जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा (Statehood) और छीने गए संवैधानिक अधिकार व विशेष गारंटियां वापस दिलाने की मांग पर जोर दिया. उन्होंने कहा भारत "राज्यों का संघ" है. एक ऐसा सिद्धांत जिसे न केवल कहा गया है, बल्कि जिसे संवैधानिक मान्यता भी मिली हुई है. उन्होंने तर्क दिया कि संघवाद को मजबूत करने की शुरुआत जम्मू-कश्मीर से होनी चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक राज्य को बहाल करने तक सीमित नहीं रह सकता, इसके लिए सभी राज्यों को मजबूत करना, केंद्रीय एजेंसियों को राज्य के मामलों में दखल देने से रोकना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राज्यों को संवैधानिक रूप से मिली शक्तियां कमजोर न हों.
उमर अब्दुल्ला ने परीक्षा और दाखिले की प्रक्रियाओं में बदलाव के खिलाफ दिल्ली में हाल ही में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए इसे संघीय अधिकारों के कमजोर होने का संकेत बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संस्थानों के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं तो ठीक हैं, लेकिन राज्य के शिक्षण संस्थानों को अपने दाखिले खुद कराने का अधिकार मिलना चाहिए.
मौजूदा सरकार के कामकाज पर उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जम्मू-कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा 'यह सरकार, जो पिछले ढाई साल से काम कर रही है, जम्मू-कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, ताकि हर गांव में हर युवा को उम्मीद की किरण दिखे और वे एक बेहतर भविष्य देख सकें.'
एक पक्के वादे के साथ अपनी बात खत्म करते हुए अब्दुल्ला ने कहा 'हम जम्मू-कश्मीर को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं. मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं और आगे भी आपका प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, हम आपकी सेवा करते रहेंगे.
आजादी और जम्मू-कश्मीर के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वालों की शहादत को सम्मान देते हुए, हम इन सपनों को साकार करेंगे. चाहे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करना हो, संवैधानिक गारंटी वापस लाना हो, राज्य का दर्जा फिर से हासिल करना हो या विकास का नया दौर शुरू करना हो - इन सभी कामों के लिए आपकी सरकार न सिर्फ प्रतिबद्ध है, बल्कि जो वादा किया है, उसे पूरा भी करेगी.'
आतंकवादी धमकियों के बावजूद श्रीनगर और पूरे कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया. लाल चौक के मशहूर क्लॉक टावर से लेकर हर जिले, हर सरकारी दफ्तर और हर स्कूल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए.