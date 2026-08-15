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'PoK के हालात गवाह हैं, भारत के साथ रहने का J&K का फैसला सही था': स्वतंत्रता दिवस पर CM उमर का बड़ा बयान

Omar Abdullah Independence Day speech: उमर अब्दुल्ला ने POK के हालातों पर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा भारत के लिए LoC के दूसरी तरफ रहने वाले लोग पराए नहीं, बल्कि हमारे अपने हैं और उन्हें कभी किसी बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं देखा जा सकता.

Written BySyed Khalid HussainEdited ByBhoopendra Rai
Published: Aug 15, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:17 PM IST
'PoK के हालात गवाह हैं, भारत के साथ रहने का J&K का फैसला सही था': स्वतंत्रता दिवस पर CM उमर का बड़ा बयान
Image Credit: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बख्शी स्टेडियम में स्पीच देते हुए (फोटो सोर्स ANI)

About the Author

Syed Khalid Hussain

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सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

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