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Hindi Newsदेशजिसका धर्म इजाजत दे, वही पिये... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- शराब का चलन बढ़ा तो महिलाओं को खतरा

जिसका धर्म इजाजत दे, वही पिये... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- शराब का चलन बढ़ा तो महिलाओं को खतरा

Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में एक ओर तो नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा, वहीं दूसरी ओर सीएम उमर अब्दुल्ला के शराब पर दिए एक बयान पर बवाल मच गया है. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: May 11, 2026, 05:33 PM IST
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CM Omar Abdullah and mehbooba mufi
CM Omar Abdullah and mehbooba mufi

जम्मू-कश्मीर में इस समय शराब पर बवाल बढ़ गया है. एक दिन पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा. इस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शराब का राज्य में चलन बढ़ा तो महिलाओं की सुरक्षा को खतरा होगा. 

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शराब पर एक बयान दिया, जिस पर अब बवाल मच गया है. अब अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके बयान को राजनीतिक विरोधियों ने 'तोड़-मरोड़कर' और 'गलत तरीके से' पेश किया है. उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार न तो नई शराब की दुकानें खोल रही है और न ही स्थानीय युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अक्सर सड़क किनारे मीडिया से संक्षिप्त बातचीत के दौरान उनके लंबे जवाबों के कुछ हिस्सों को संदर्भ से हटाकर दिखाया जाता है, जिसका गलत मैसेज जाता है. उन्होंने कहा कि उनके बयानों का मर्म समझने की बजाए उस पर राजनीतिक विवाद खड़ा किया जा रहा है.

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उमर अब्दुल्ला ने सफाई में कहा कि  जम्मू-कश्मीर में मौजूद शराब की दुकानें उन लोगों के लिए हैं जिनका धर्म इसकी अनुमति देता है. जिनका धर्म शराब पीने की इजाजत देता है, शराब की दुकानें उनके लिए हैं. किसी से कहा नहीं जा रहा कि जाइए और शराब पीजिए. ये शराब की दुकानें उन पर्यटकों के लिए हैं जो केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को शराब पीने के लिए किसी तरह मजबूर नहीं किया जा रहा है. उनके मुताबिक शराब पीना पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद का विषय है और सरकार इसका प्रचार नहीं कर रही.

दरअसल, एक दिन पहले शराब पर प्रतिबंध की मांगों को लेकर पूछे गए सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि किसी को शराब पीने के लिए किसने मजबूर किया है? लोग अपनी मर्ज़ी से इन दुकानों पर जा रहे हैं, हम इसका विज्ञापन नहीं कर रहे हैं. उनके इस बयान के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया.

इस मुद्दे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को निशाने पर लिया. पीडीपी प्रमुख ने कहा कि कश्मीर में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से शराब के सीमित प्रचलन से जुड़ी रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि शराब की बढ़ती उपलब्धता सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है.

वहीं, इल्तिजा मुफ्ती ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाए. उन्होंने शराब पर प्रतिबंध न लगाने के तर्क को तर्कहीन बताया और कहा कि सरकार को सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए. शराब को लेकर उमर अब्दुल्ला और विपक्षी नेताओं के बीच छिड़ा यह विवाद अब जम्मू-कश्मीर में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है.

 

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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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