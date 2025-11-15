फिदायीन आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूता मुफ्ती ने लाल किला ब्लास्ट के आरोपी डॉ. उमर नबी का घर गिराए जाने की निंदा की. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा, "आतंकवादियों से जुड़े संदिग्धों के घरों को गिराने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि लोगों में आक्रोश बढ़ेगा."

सीएम ने की घर गिराने निंदा

दिल्ली बम धमाकों के एक आरोपी डॉ. उमर नबी के घर को गिराए जाने पर बोलते हुए, अब्दुल्ला ने इस तरह की कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि ये आतंकवाद की जड़ तक नहीं पहुंचते और निर्दोष नागरिकों के अलगाव का जोखिम पैदा करते हैं.

महबूबा ने क्या कहा

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी वास्तविक रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन गिरफ्तारियों और दमनकारी कार्रवाइयों का मौजूदा माहौल आम नागरिकों में खौफ पैदा कर रहा है. गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी को याद करते हुए कि "कानून अपना काम करेगा" और "कड़ी कार्रवाई की जाएगी", उन्होंने कहा कि पीडीपी भी कड़ी कार्रवाई का समर्थन करती है, लेकिन उसे कानूनी सीमाओं के भीतर रहना चाहिए. उन्होंने घटना से असंबंधित बुजुर्ग माता-पिता के घरों को ढहाने और दोस्तों व परिचितों की अंधाधुंध गिरफ्तारी को "हद से ज्यादा, गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण" बताया.

जीत का जश्न फीका

इसी तरह, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बडगाम के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि बडगाम उपचुनाव में पार्टी की जीत खुशी का पल है. हाल ही में दिल्ली में हुए हादसे के बाद जश्न का माहौल फीका रहा, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और पूरा देश शोक में डूब गया.

वोटर्स का शुक्रिया

बडगाम की अपनी यात्रा के दौरान, महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए, पीडीपी और आगा मुंतजिर साहब में भरोसा जताने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का गहरा आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि "सरकार और उसके 50 विधायकों द्वारा नजरअंदाज किए जाने" के बावजूद, लोगों ने पार्टी पर भरोसा जताया.