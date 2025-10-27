Advertisement
trendingNow12977660
Hindi Newsदेश

SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी, मुस्लिम नुमाइंदगी कम होने पर भी झलका गुस्सा

Jammu Kashmir Latest News: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने देश में मतदाता सूचियों के SIR कराने पर मोदी सरकार की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि बीजेपी जल्दबाजी में ऐसा कदम न उठाए वरना उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी, मुस्लिम नुमाइंदगी कम होने पर भी झलका गुस्सा

Omar Abdullah on Jammu Kashmir Full Statehood Demand: उमर ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि पूरे देश में एसआईआर लागू करने में जल्दबाजी न करें, वरना उन पर एक खास राजनीतिक दल की मदद करने का आरोप लगेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा धार्मिक राजनीति कर रही है. धर्म के आधार पर बने देश की 15% आबादी को संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है.

उमर ने कहा, 'बिहार में लोगों में SIR को लेकर संशय हमने देखा है. हमें नहीं पता कि इससे उन्हें फ़ायदा होगा या नहीं. इस चुनाव के नतीजे देखने के बाद उसे देश के बाकी हिस्सों में लागू किया जाना चाहिए. चुनाव आयोग को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें एक राजनीतिक दल के दबाव में काम करने का दोषी ठहराया जाएगा. हमने पहले जम्मू-कश्मीर में देखा है कि परिसीमन लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि एक राजनीतिक दल की मदद के लिए किया गया था. जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया और नई सीटें बनाई गईं, उससे एक राजनीतिक दल को फ़ायदा हुआ. चुनाव आयोग को यह गलती नहीं करनी चाहिए. उन्हें इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि SIR मतदाताओं की मदद करता है या नहीं.'

'बीजेपी ने मुसलमानों को संसद से बाहर रखा'

Add Zee News as a Preferred Source

उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर केंद्र सरकार में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व न देकर धर्म-आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान एक भाजपा विधायक के सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की.

बाढ़ राहत में बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद का आश्वासन देते हुए, अब्दुल्ला ने कहा, 'यह हमारी राजनीति नहीं है.' उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने जानबूझकर मुसलमानों को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व से बाहर रखा है. न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में भाजपा का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है.

उमर ने दोहराया कि उनकी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), जम्मू-कश्मीर में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा से सीधे टकराव करने को तैयार है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी से तुलना करते हुए कहा कि यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी हाल के चुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे. उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गुप्त समझौतों पर काम नहीं करती.

राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीद घटीं

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समय के साथ जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं.  और उन्होंने इस देरी पर निराशा व्यक्त की. उमर ने कहा, 'मैं पहले दिन से ही राज्य का दर्जा बहाल होने को लेकर आशान्वित था. हालांकि, जैसे-जैसे देरी जारी है, ये उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ धूमिल होती जा रही हैं.'

इससे एक दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी दी थी कि अगर निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया, तो वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देंगे. इस कड़े रुख़ ने क्षेत्र में राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है.

अब्दुल्ला ने सांसद मियां अल्ताफ़ की हालिया टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उमर ने कहा, 'मैंने कल मियां अल्ताफ़ साहब से फ़ोन पर बात की. उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वह नहीं कहा जो मीडिया में बताया जा रहा है. उन्होंने मुझे सिर्फ़ यह सलाह दी कि मुख्यमंत्री के पद के बारे में धैर्य और सावधानी से बात करूं.'

6 साल पहले घट गया था दर्जा

सांसद आगा रुहुल्लाह की ओर से दिए गए इसी तरह के बयान के बारे में पूछे जाने पर, उमर ने जवाब दिया, 'आप मियां साहब की तुलना उनसे क्यों कर रहे हैं? आगा रुहुल्लाह और मियां अल्ताफ़ में ज़मीन-आसमान" का फर्क है.'

बताते चलें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अगस्त 2019 से राज्य का दर्जा खो चुका है. जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत इसका विशेष दर्जा रद्द कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था. इसके बाद दिसंबर 2023 में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले की संवैधानिकता को बरकरार रखा. हालांकि केंद्र सरकार ने उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है. जबकि अब्दुल्ला और अन्य स्थानीय नेता लगातार एक ठोस समय-सीमा पर ज़ोर दे रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

jammu kashmir news

Trending news

देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
jammu kashmir news
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
Viral News
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
CIK ने कट्टरपंथियों की साजिश की नाकाम, आतंकी बनने से 2 युवकों को बचाया
Jammu and Kahsmir
CIK ने कट्टरपंथियों की साजिश की नाकाम, आतंकी बनने से 2 युवकों को बचाया
1, 2, 3, 4, 5...दिव्यांग के साथ इंडियन आर्मी के चीफ ने लगाए पुश अप्स
Run for India
1, 2, 3, 4, 5...दिव्यांग के साथ इंडियन आर्मी के चीफ ने लगाए पुश अप्स
7 फरवरी को फाइनल लिस्ट, 4 नवंबर से मिलेगा फॉर्म, देश के इन 12 राज्यों में होगा SIR
Election Commission of India
7 फरवरी को फाइनल लिस्ट, 4 नवंबर से मिलेगा फॉर्म, देश के इन 12 राज्यों में होगा SIR
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
online gaming
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
West Bengal
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
Indian Army
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
karnataka
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!