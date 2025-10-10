JK News: JK में BJP का बेस खत्म कर देना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला! राज्यसभा की 3 सीटों के लिए इन्हें बनाया उम्मीदवार

National Conference Candidates in Rajya Sabha Elections 2025: फारुक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा में खाली हो रही जम्मू कश्मीर कोटे की 4 में से 3 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है. पार्टी ने प्रदेश की तीनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी. हालांकि यह ऐलान भी किया कि वह कांग्रेस के साथ संभावित समन्वय के लिए एक सीट खुली रखेगी.

राज्यसभा चुनाव के लिए फारुक ने किन्हें बनाया उम्मीदवार?

श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय, नवा-ए-सुभा कॉम्प्लेक्स पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासचिव अली मुहम्मद सागर और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने इस बारे में घोषणा की. उन्होंने कहा कि पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए चौधरी मुहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबेरॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

'उम्मीदवारी के चयन में क्षेत्रीय संतुलन'

नासिर असलम वानी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला के अनुमोदन के बाद तीनों उम्मीदवारों के नाम तय किए गए. वानी ने कहा कि ये उम्मीदवार क्षेत्रीय संतुलन, समावेशिता और संसद में जम्मू-कश्मीर के हितों को मजबूती से रखेंगे.

चौथी सीट पर कांग्रेस से चल रही चर्चा

पार्टी महासचिव अली मुहम्मद सागर ने कहा जम्मू कश्मीर कोटे की चौथी सीट के लिए अभी कांग्रेस के साथ विचार-विमर्श जारी है. अगर संभावित समझौता हो जाता है तो चौथी सीट उसके लिए छोड़ दी जाएगी. उन्होंने बताया कि बडगाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनाव के लिए फिलहाल नाम तय नहीं हुए हैं. इसके लिए पार्टी में विचार-विमर्श चल रहा है.