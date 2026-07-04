/PM मोदी की अमरनाथ यात्रियों से अपील अच्छा कदम, लेकिन..., ये क्या कह गए उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने अमरनाथ यात्रियों से अपने यात्रा बजट का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने को कहा था। हालांकि, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यात्रियों को बसों के अंदर कैदियों की तरह रखा जाता है, तो वे यहां पैसे कैसे खर्च करेंगे?
उमर ने कहा, 'पीएम मोदी का बयान एक अच्छा कदम है; अगर वे यहां कुछ पैसे खर्च करेंगे तो इससे हमें मदद मिलेगी. हालांकि अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्री पैसे कैसे खर्च करेंगे, जब उन्हें बसों के अंदर कैदियों की तरह रखा जाता है. उन्हें आस-पास घूमने-फिरने की इजाजत नहीं दी जाती? वो यात्रियों को घूमने-फिरने की आजादी दें ताकि स्थानीय दुकानदारों, टट्टू मालिकों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को फायदा हो सके.'
उमर अब्दुल्ला ने भारत-पाकिस्तान बातचीत की वकालत करने और उस पर हस्ताक्षर करने को लेकर अपने और अपने पिता (फारुक अब्दुल्ला) के खिलाफ मीडिया और राजनीतिक प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि आरएसएस नेताओं के ऐसे बयानों पर वैसी आलोचना नहीं होती है, जैसे पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला की हो रही है.
उमर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण बातचीत ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे. उन्होंने कहा था, 'दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं. ऐसे में बातचीत की वकालत करने पर जम्मू-कश्मीर के स्थानीय नेताओं पर राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप क्यों लगाया जाता है.'
अब्दुल्ला ने सोमवार और मंगलवार को श्रीनगर हवाई अड्डे को बंद करने के प्रस्ताव को वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़ी राहत बताया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के स्थानीय उत्पादों पर पंजाब के मंडी टैक्स को हटाने को भी एक अन्याय को ठीक करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया.