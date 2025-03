करगिल जंग में क्या वापस लाए? पीओके पर सुन उमर अब्दुल्ला बोले, चीन के कब्जे की बात क्यों नहीं होती?

जब से यूके में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पीओके पर साफ बोला है, पाकिस्तान के साथ-साथ भारत की सियासत भी गरमा गई है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में इसका जिक्र करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा हम वापस लेकर आएंगे. किसने रोका? मुझे बताइए किसने रोका? हमने कहा कि मत लाइए? हम तो कहते हैं कि लाना है तो लाइए. आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम भाजपा सरकार के आभारी होंगे अगर वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के साथ-साथ चीन के अवैध कब्जे वाले हिस्से को भी वापस ले ले.

जयशंकर ने बुधवार को लंदन में ‘चैथम हाउस’ के एक सत्र में कहा था कि कश्मीर विवाद का समाधान पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी के बाद होगा.

सदन में भाजपा सदस्यों के भाषण का हवाला देते हुए सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि उरी सेक्टर में हाजी पीर छोड़ने की बात करते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया जाता है. उन्होंने आगे कहा, 'करगिल युद्ध के समय पीओके को वापस लेने का मौका था क्योंकि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था. अगर आप इतने इच्छुक होते तो आप उस हिस्से को वापस ले लेते लेकिन आपको किसने रोका? जब आप जम्मू-कश्मीर का नक्शा देखते हैं तो उसमें एक हिस्सा चीन में भी है लेकिन आप उस पर बात नहीं करते.'

VIDEO | On External Affairs Minister S Jaishankar's remarks on PoK, Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah (@OmarAbdullah) said, "The External Affairs Minister has said that they (BJP-led central government) will take back (PoK). Who has stopped them? Did we ever stop them? They… pic.twitter.com/rwn5y2Ywia

— Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2025