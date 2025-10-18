Advertisement
उमर अब्दुल्ला ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'

Omar Abdullah Latest News: जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने फिर से राज्य के दर्जे की मांग दोहराई है. उन्होंने कहा कि राज्य के दर्जे की मांग को पहलगाम हमले से जोड़ना सरासर अन्याय है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:46 PM IST
Omar Abdullah Demand for Statehood: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग फिर से दोहराई है. उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. ऐसा करना प्रदेश के लाखों नागरिकों के साथ अन्याय होगा.

'पहलगाम हमले से राज्य के दर्जे का कोई लिंक नहीं'

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले से राज्य के दर्जे को जोड़ना अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण है. इस हमले के लिए जम्मू-कश्मीर के लोग या निर्वाचित सरकार ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इसमें शामिल लोग आतंकवादी थे. उन्होंने कहा, 'जो मारे गए, उनमें जम्मू-कश्मीर के लोग नहीं थे. इस घटना का राज्य से कोई लेना-देना नहीं है.'

उन्होंने यह भी बताया कि संसद और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए तीन चरणों वाली प्रक्रिया तय की थी. जिसमें परिसीमन, चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल किया जाना था. अब पहले दो चरण पूरे हो चुके हैं तो तीसरा चरण भी पूरा किया जाना चाहिए. 

'लद्दाख में बीजेपी ने नहीं निभाया वादा'

बीजेपी से राजनीतिक गठबंधन के सवाल पर उमर ने कहा कि  राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भाजपा से कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मीडिया से उन्हें पता चला है कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह राज्य के मुद्दों पर चर्चा कर रहा है. उमर ने कहा कि वह सक्रिय रूप से इस मामले में पक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं.

उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख की राजनीतिक स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि लद्दाख को छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने का वादा पूरा नहीं किया गया. उनका कहना था कि वादों को तोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है.

'कांग्रेस के साथ तालमेल पर विचार जारी'

आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे तर्कसंगत बनाने पर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है और कैबिनेट ज्ञापन अब उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आगामी बडगाम उपचुनाव में नगरोटा सीट पर चुनाव लड़ेगी. इस बारे में कांग्रेस से भी बातचीत जारी है ताकि जम्मू संभाग में उनकी हिस्सेदारी बढ़ सके.

उमर ने जोर देकर कहा कि केंद्र और प्रदेश के बीच अंतर तब तक बना रहेगा जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता. उन्होंने कहा, 'राज्य का दर्जा मिलने दीजिए, फिर रिश्ते सुधर जाएंगे.'

Syed Khalid Hussain

jammu kashmir news

