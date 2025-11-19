Advertisement
trendingNow13010304
Hindi Newsदेश

Delhi Blast: 'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर

Delhi Blast: सीएम ने आगे कहा, 'दिल्ली में जो भी हुआ, उसके लिए कुछ मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार हैं. लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे हम सभी दोषी हों, हम सभी इसमें शामिल हों. आज जम्मू-कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाला वाहन दिल्ली में चलाना अपराध है.'

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Rachit Kumar|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Blast: 'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि पिछले 30 साल में इस इलाके ने काफी रक्तपात झेला है और अब हिंसा खत्म हो जानी चाहिए. नौगाम ब्लास्ट में मारे गए क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर अरशद अहमद घर जाने से पहले अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के 2019 के बाद इस तरह की अशांति को रोकने के भरोसे की आलोचना की और कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है.

क्षेत्र में लगातार बनी असुरक्षा की स्थिति पर उन्होंने कहा, 'ऐसा क्यों नहीं हुआ? सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना चाहिए. सुरक्षा पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है.' उन्होंने हिंसा की चक्रीय प्रकृति पर भी ध्यान दिलाते हुए कहा, 'अगर यह दिल्ली में नहीं भड़क रही है, तो कश्मीर में भड़क रही है.'

'दिल्ली ब्लास्ट में मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार'

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम ने आगे कहा, 'दिल्ली में जो भी हुआ, उसके लिए कुछ मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार हैं. लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे हम सभी दोषी हों, हम सभी इसमें शामिल हों. आज जम्मू-कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाला वाहन दिल्ली में चलाना अपराध है. जब मेरे साथ ज्यादा सुरक्षाकर्मी नहीं होते, तो मैं भी सोचता हूं कि कार निकालूं या नहीं; कोई मुझे किनारे रोककर मेरी पहचान और वहां आने का मकसद पूछ लेता है.'

उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'मौजूदा हालात पर मैं क्या कह सकता हूं? अगर दिल्ली में कोई धमाका नहीं हुआ है, तो यहां हो रहा है और निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. हम चाहते हैं कि ये चीजें रुकें. पिछले 30-35 सालों में जम्मू-कश्मीर ने बहुत खून-खराबा देखा है. हमें 2019 में बताया गया था कि यह सब रुक जाएगा। यह उनसे पूछा जाना चाहिए जो यहां सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं.'

शहीद अरशद अहमद के प्रति जताई संवेदना

कुलगाम जिले के चंसार गांव के एक बेहद भावुक दौरे में, मुख्यमंत्री ने नौगाम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी के दौरान एक आकस्मिक विस्फोट में शहीद हुए अरशद अहमद के परिवार के प्रति संवेदना जताई. उमर अब्दुल्ला ने सरकार की ओर से गहरा दुख जताते हुए अरशद के बलिदान को नेक बताया और पीड़ित परिवार को लगातार सहायता देने का वादा किया.

अब्दुल्ला ने कहा, 'अरशद अहमद की कर्तव्यनिष्ठा को हमेशा याद रखा जाएगा. इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ है.' उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शहीद के परिवार को बिना किसी कठिनाई के हर संभव सहायता और सरकारी लाभ मिले, और शहीद कर्मियों के परिवारों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी पर जोर दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Delhi blast

Trending news

'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी