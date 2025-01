'...तब तो श्रीनगर तक ट्रेन चलाने का मकसद ही खत्म', मोदी सरकार के किस फैसले पर नाराज हो गए उमर अब्दुल्ला

Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि घाटी जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा समझ में आता है, लेकिन यात्रियों को कटरा में ट्रेन बदलने पर मजबूर करना रेल लिंक परियोजना के मकसद को ही नाकाम कर देगा. अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा,'किसी भी गलतफहमी की संभावना को दूर करने के लिए, हम ट्रेन और उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा की आवश्यकता को समझते हैं, लेकिन यात्रियों को ट्रेन बदलने पर मजबूर करना इस लाइन के मूल मकसद को ही नाकाम कर देगा और हजारों करोड़ रुपये का निवेश बर्बाद हो जाएगा.'

अब्दुल्ला ने कहा कि यात्रियों को ट्रेन बदलने के बजाय कटरा या जम्मू में चेक किया जा सकता है,'कटरा या जम्मू में ट्रेन/यात्रियों की जांच करें, लेकिन हम ट्रेन बदलने का समर्थन नहीं करेंगे. हालांकि, कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है और जब होगा तो हम अपने इनपुट/सुझाव देंगे.' मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी कुछ मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर आई है, जिसमें दावा किया गया है कि कश्मीर-जम्मू रेल लिंक पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा के दोनों तरफ कटरा में ट्रेन बदलनी होगी.

उमर अब्दुल्ला की यह पोस्ट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन के ज़रिए की गई टिप्पणियों की आलोचना के बाद आई है. उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर NDA का पार्ट होने का आरोप लगाया साथ ही ट्रेन को लेकर भी घेरा. लोन ने कहा,'कृपया हम सभी को आराम दें. भाजपा की तरफ से किए जाने वाले हर काम को तारीफ करना बंद करें. सुरक्षा के बहाने को सही ठहराकर आप हर चीज को सही ठहरा सकते हैं. यही मौजूदा और पिछली सरकारों ने किया है.'

Please give us all a break. Stop justifying everything and anything that the BJP does.

By justifying security excuse you can virtually justify every thing. That is what current and past governments have done.

Wish our people had remembered your utterances as NDA Union… https://t.co/7WYG4Dw42L

— Sajad Lone (@sajadlone) January 12, 2025