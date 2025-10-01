इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा

Jammu Kashmir statehood restoration: जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लंबे समय से केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी तक को घेर रहे हैं. अनंतनाग के अचबल की एक सभा को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने दावा किया, 'राज्य में किसी भी तरह के सियासी समझौता करने के बजाए वो कुर्सी छोड़ देंगे. उमर अब्दुल्ला ने कहा राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रॉसेस में तेजी लाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बजाय इस्तीफा दे देंगे और लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संघर्ष करेंगे.

देरी हो तो हो जाए....

उमर ने कहा, 'मैं राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा और बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, भले ही इसके पीछे उनकी मंशा दर्जा बहाल करने में देरी हो. अगर आप भाजपा को सरकार में शामिल करने के लिए तैयार हैं तो मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार करें. किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री बनाओ और बीजेपी के साथ सरकार बनाओ. राज्य के दर्जे की मांग पहचान पर आधारित है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता. लेकिन इस क्षेत्र को आग में झुलसने या हिंसा और विनाश के चक्र में वापस नहीं जाने दिया जाएगा'.

बीजेपी देर कर रही?

उमर ने कहा कि BJP जानबूझकर राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी कर रही है क्योंकि वे विधानसभा चुनाव हार गए थे. अगर वे सत्ता में होते तो शायद हमें राज्य का दर्जा वापस मिल गया होता लेकिन हम उन्हें जम्मू कश्मीर में सत्ता से हमेशा दूर रखेंगे, चाहे राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश.

उमर ने पिछले पीडीपी-भाजपा गठबंधन (2015-2018) का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर जम्मू-कश्मीर में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए उस रास्ते से परहेज किया था.

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) सुनील शर्मा ने कहा, 'वो बयानबाजी के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं. अब्दुल्ला सरकार पिछले 11 महीनों में अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है. उनका बार-बार बीजेपी के साथ गठबंधन न करने वाला बयान एक सोची-समझी चाल है. बीजेपी एनसी के नेतृत्व वाली सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती रहेगी'.