/पाकिस्तान ने हम कश्मीरियों का खून चूसा... सिंधु के पानी पर शहबाज की गीदड़भभकी का उमर ने दिया करारा जवाब

सिंधु जल समझौते पर भारत के सख्त रुख से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़भभकी दी है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा और पानी रोकने की किसी भी कोशिश का 'मुंहतोड़ जवाब' दिया जाएगा.
इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में शरीफ ने कश्मीर राग अलापने के साथ-साथ अपने सेना प्रमुख आसिम मुनीर के कसीदे पढ़ते हुए भारत को हराने के खोखले दावे भी किए. शहबाज शरीफ ने कहा 'भारत ने एकतरफा और अवैध रूप से सिंधु जल संधि को निलंबित करके शांति का शत्रु साबित कर दिया है. पाकिस्तान के पानी की हर एक बूंद हमारी लक्ष्मण रेखा है, जल मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, अगर भारत सही रास्ते पर नहीं आता है, तो हम उसे सीधा जवाब देंगे.'
सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने करारा पलटवार किया है. उन्होंने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को बेनकाब करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक जल समझौते के जरिए जम्मू-कश्मीर का खून पूरी तरह चूस लिया गया. इसके साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि सिंधु जल समझौता अब रद्द हो चुका है और इसे हमेशा के लिए रद्द ही रहना चाहिए.
पाकिस्तान द्वारा कश्मीरियों के साथ खड़े होने के दावों पर सवाल उठाते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब पानी और संसाधनों के अधिकार की बात आती है, तो पाकिस्तान की सारी झूठी हमदर्दी गायब हो जाती है.
उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'ये हमारी नदियां थीं और इन पर पहला अधिकार हमारा था. छह नदियों में से भारत ने पंजाब में बहने वाली तीन नदियां अपने पास रखीं, जबकि जम्मू-कश्मीर की तीन नदियां पाकिस्तान के हवाले कर दी गईं, तब से लेकर आज तक हम सिंधु जल समझौते की भारी कीमत चुका रहे हैं.' अब्दुल्ला ने आगे कहा, 'हम अपनी ही चिनाब नदी से पीने का पानी तक नहीं ले पाए और न ही तुलबुल में बैराज बना सके. इसलिए 'खून की हर बूंद' वाली बात बिल्कुल सच है, हमारा खून वाकई चूस लिया गया है. यह समझौता अब रद्द हो गया है और इसे रद्द ही रहना चाहिए.'
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने की अपनी मांग दोहराते हुए उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे की याद दिलाते हुए कहा, 'राज्य का दर्जा बहाल करना कोई मामूली वादा नहीं था, यह खुद प्रधानमंत्री का किया हुआ 'सुपर वादा' था जिसे देश में 'मोदी की गारंटी' कहा जाता है, हमें अब तक इसका जवाब नहीं मिला कि यह वादा कब पूरा होगा.'
उमर अब्दुल्ला ने साफ किया है कि अधिकारों की यह लड़ाई जारी रहेगी. पार्टी भविष्य की रणनीति के तहत एक बड़े 'लॉन्ग मार्च' की योजना पर भी विचार कर रही है, ताकि पूरे देश को यह याद दिलाया जा सके कि जम्मू-कश्मीर की जनता से क्या वादा किया गया था.
उमर अब्दुल्ला ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की और वीआईपी सुरक्षा में हुई चूक पर गंभीर चिंता जताई. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला पहले ही इस हमले की निंदा कर चुके हैं, बादल पर पहले भी हमला हुआ था और तब आश्वासन दिया गया था कि उनकी सुरक्षा चाक-चौबंद रहेगी.
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "उनके पास Z-प्लस सुरक्षा होने के बावजूद उन पर दूसरी बार हमला कैसे हो गया? इस बार तो वे घायल भी हुए और अस्पताल जाना पड़ा. लोकतंत्र में अगर किसी से शिकायत भी हो, तब भी शारीरिक हमले और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है.'
सिंधु जल समझौता (1960) असल में भारत और पाकिस्तान के बीच 6 मुख्य नदियों के पानी के बंटवारे का एक नियम है, जिस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे.
इसे समझने का सबसे आसान फॉर्मूला '3 + 3' है, यानी पूरब की तीन नदियों (रावी, ब्यास और सतलुज) के पूरे पानी का अधिकार भारत को दिया गया, जबकि पश्चिम की तीन नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) का अधिकतर पानी पाकिस्तान के उपयोग के लिए तय कर दिया गया.
सीधे शब्दों में कहें तो यह दोनों देशों के बीच पानी के झगड़े को खत्म करने के लिए तय किया गया एक ऐसा सीमांकन था, जिसने छह में से तीन-तीन नदियां दोनों देशों के हिस्से में बांट दीं.
1960 में शुरू हुई ये संधि 65 साल तक ये चलती रही, लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु इसे स्थगित कर दिया है. भारत का कड़ा रुख है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को पूरी तरह और भरोसेमंद तरीके से बंद नहीं करता, तब तक इस समझौते को पहले की तरह सामान्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता. तभी से यह मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव की बड़ी वजह बना हुआ है.