Omar Abdullah targets JP Nadda over 2022 JK SSB paper leak: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री JP नड्डा को जम्मू-कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) पेपर लीक मामले में सही जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह घटना 2022 में हुई थी न कि NC-कांग्रेस सरकार के समय. साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच के लिए बनी हाई-लेवल कमेटी की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी. X पर एक पोस्ट में, अब्दुल्ला ने कहा कि पेपर लीक के बारे में नड्डा की बात 'बिल्कुल सही' थी, लेकिन उन्होंने तारीख गलत बताई.
अब्दुल्ला ने लिखा, 'JP नड्डा जी, जम्मू-कश्मीर में SSB पेपर लीक के बारे में आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने तारीख गलत बताई है. यह 2022 की बात है. तब सरकार NC और कांग्रेस की नहीं थी. वह सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के नेतृत्व में चल रही थी, लेकिन इस विफलता की याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद. इसमें J&K हाई कोर्ट की टिप्पणियां और आदेश भी शामिल थे. हमें नहीं पता कि हाई-लेवल कमेटी या उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ. शायद आप अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ यह जानकारी साझा कर सकें.'
अब्दुल्ला ने रिट याचिका (सिविल) में J-K हाई कोर्ट के आदेश की एक कॉपी भी शेयर की. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि Aptech Limited से जुड़ा फैसला "दुर्भावनापूर्ण" (malafide) था और टेंडर की शर्तों में बदलाव का मकसद प्रतिवादी (Respondent) को फायदा पहुंचाना था.
You are absolutely correct about the SSB paper leak in J&K @JPNadda ji but you have got the date wrong. It was 2022. The government wasn’t of NC & Congress. It was a government headed by Lt. Governor but thank you for reminding everyone of this failure. It involved these… https://t.co/E8WHAJ0qCD pic.twitter.com/PsdaiJ2Uzx
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 23, 2026
2019 में विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के अधीन रहा. विधानसभा चुनावों के बाद अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में चुनी हुई सरकार ने कार्यभार संभाला. 22 मार्च को JKSSB ने सब-इंस्पेक्टर के 1,200 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी, साथ ही फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट (FAA) और जूनियर इंजीनियर (JE) के लिए भी परीक्षाएं हुई थीं. जून 2022 में नतीजे घोषित होने के बाद, छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू, कठुआ और रियासी जैसे कुछ जिलों से चयन की दर असामान्य रूप से अधिक थी. जुलाई 2022 में सरकार की बनाई जांच समिति की रिपोर्ट के बाद, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 1,200 सब-इंस्पेक्टर, 1,300 जूनियर इंजीनियर और 1,000 फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट रद्द कर दी थी.
अब्दुल्ला का यह बयान गुरुवार को SSB पेपर लीक पर नड्डा की टिप्पणी के जवाब में आया, जिस पर मुख्यमंत्री ने हाई-लेवल कमेटी और उसकी रिपोर्ट की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा. यह बातचीत जंतर-मंतर पर चल रहे CJP विरोध प्रदर्शन के बीच हुई, जिसके कारण NEET परीक्षा पेपर लीक को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई.
इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी से NEET पेपर लीक के मुद्दे पर उनके 'चुनिंदा' रवैये पर सवाल उठाया और जम्मू-कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) परीक्षा में कथित लीक का हवाला दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, 'अगर मैं जम्मू-कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की बात करूं, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की सरकार है...'
उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों से जुड़े ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठाया. नड्डा ने कहा, 'मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप इतने चुनिंदा क्यों हैं? आपने UPA और UPA समर्थित सरकारों पर चर्चा क्यों नहीं की? आपने उनसे दूरी क्यों बना ली है?'
उन्होंने आगे कहा, 'इससे साफ पता चलता है कि आपका मकसद छात्रों का कल्याण नहीं है. आपका मकसद शिक्षा में सुधार करना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और छात्रों को न्याय दिलाना नहीं है. इसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है. आप छात्रों के मुद्दों और मांगों से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं. आप राजनीतिक लाभ कमाना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.'
अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा. उन्होंने बीजेपी नेता पर आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए उन्होंने 'व्हाटअबाउटिज्म' (दूसरों पर आरोप मढ़कर अपना बचाव करने) का सहारा लिया. X पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी द्वारा किए गए 'तीखे और सीधे खुलासों' के जवाब में थी. उन्होंने दावा किया कि इससे पता चलता है कि सरकार की घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है. रमेश ने कहा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 'व्हाटअबाउटिज्म' का एक अंतहीन सिलसिला थी.
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बनाई गई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में 'लगातार पूरी तरह से समझौता करने वाली और पूरी तरह अक्षम' साबित हुई है. रमेश ने दावा किया कि NTA के बनने के बाद से कम से कम नौ बार पेपर लीक हुए हैं और आरोप लगाया कि 2024 में गड़बड़ियों के कारण कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं.
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि K राधाकृष्णन समिति के गठन के बावजूद - जिसने NTA में सुधार के लिए 101 सिफारिशें दी थीं - सरकार सुधारों को ठीक से लागू करने में विफल रही. रमेश ने NTA के महानिदेशक (Director General) की नियुक्ति को लेकर भी सरकार की आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि 2024 के पेपर लीक से लेकर कथित 2026 के पेपर लीक तक यह पद अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों के पास ही रहा.
कांग्रेस नेता ने NTA के तहत आयोजित UGC-NET समाजशास्त्र और अंग्रेजी परीक्षाओं में भी गड़बड़ियों का आरोप लगाया. रमेश ने सरकार पर पेपर लीक और शिक्षा नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस का सामना करना पड़ा.