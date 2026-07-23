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नड्डा जी आपने मुद्दा सही उठाया लेकिन तारीख गलत बताई, CM अब्‍दुल्‍ला ने मंत्री की बात को सुधारा

CM उमर अब्दुल्ला ने 2022 के J-K SSB पेपर लीक मामले में JP नड्डा की बात को सुधारा, जांच कमेटी से अपडेट मांगा. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी उठाए सवाल.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 23, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:09 AM IST
नड्डा जी आपने मुद्दा सही उठाया लेकिन तारीख गलत बताई, CM अब्‍दुल्‍ला ने मंत्री की बात को सुधारा

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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