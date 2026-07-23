2019 में विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के अधीन रहा. विधानसभा चुनावों के बाद अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में चुनी हुई सरकार ने कार्यभार संभाला. 22 मार्च को JKSSB ने सब-इंस्पेक्टर के 1,200 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी, साथ ही फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट (FAA) और जूनियर इंजीनियर (JE) के लिए भी परीक्षाएं हुई थीं. जून 2022 में नतीजे घोषित होने के बाद, छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू, कठुआ और रियासी जैसे कुछ जिलों से चयन की दर असामान्य रूप से अधिक थी. जुलाई 2022 में सरकार की बनाई जांच समिति की रिपोर्ट के बाद, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 1,200 सब-इंस्पेक्टर, 1,300 जूनियर इंजीनियर और 1,000 फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट रद्द कर दी थी.