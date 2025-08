गुजरात पहुंच उमर अब्दुल्ला ने कही ऐसी बात, जवाब दिए बिना खुद को रोक नहीं पाए PM मोदी

Omar Abdullah Gujarat Visits: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात दौरे पर हैं, जहां पहुंचकर उनका मन गदगद हो गया. उमर अब्दुल्ला ने पहले अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट को देखकर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बताया और फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जमकर तारीफ की. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर उन्होंने कहा कि यह 'नए भारत' की एक बड़ी पहचान है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा कि उनकी यह यात्रा एकता का महत्वपूर्ण संदेश देती है.

कश्मीर से केवड़िया....

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सीएम उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, 'कश्मीर से केवड़िया. उमर अब्दुल्ला को साबरमती रिवरफ्रंट पर दौड़ते और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाते देखकर बहुत अच्छा लगा. उनकी यह यात्रा एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है और हमारे साथी भारतीयों को भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी.'

Kashmir to Kevadia!

Good to see Shri Omar Abdullah Ji enjoying his run at the Sabarmati Riverfront and visiting the Statue of Unity. His visit to SoU gives an important message of unity and will inspire our fellow Indians to travel to different parts of India. @OmarAbdullah https://t.co/MPFL3Us4ak pic.twitter.com/bLfjhC3024

— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2025