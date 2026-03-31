घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त, BJP ने की बुलडोजर कार्रवाई की मांग

Kashmiri Pandits Land Recovery: कश्मीरी प्रवासी पंडितों की 3,729 कनाल और 4 मरला (लगभग 188.75 हेक्टेयर) कब्जाई गई जमीन को वापस लेना एक ठोस कदम माना जा रहा है, जिससे विस्थापित समुदाय में कुछ हद तक विश्वास फिर से जगाने में मदद मिल सकती है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायक के एक लिखित सवाल के जवाब में यह घोषणा की. यह जमीन कश्मीर घाटी के 10 जिलों में 'जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, सुरक्षा और संकटग्रस्त बिक्री पर रोक) अधिनियम, 1997' के तहत असली हकदारों को वापस सौंपी गई है. इस कुल जमीन में से, नवंबर 2024 से अब तक 844 कनाल और 4 मरला जमीन कब्जे से मुक्त कराई जा चुकी है.

कश्मीरी पंडितों की जमीनों पर सरकार का एक्शन

जिलावार ब्योरा देते हुए उमर ने बताया कि शोपियां में 283 कनाल, बारामूला में 225 कनाल, गांदरबल में 146 कनाल, कुलगाम में 73 कनाल, पुलवामा में 63 कनाल, बांदीपोरा में 19 कनाल, अनंतनाग में 15 कनाल, बडगाम में 8 कनाल, कुपवाड़ा में 7 कनाल और श्रीनगर में 3 कनाल ज़मीन वापस ली गई है. इस प्रक्रिया में प्रवासी संपत्तियों के संरक्षक के तौर पर उपायुक्तों (Deputy Commissioners) की भूमिका रही. एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर 10,173 आवेदन मिले, जिनमें से ज्यादातर का निपटारा कर दिया गया है. उन्होंने आगे बताया कि जनवरी 2026 में एक संचालन समिति (Steering Committee) का गठन किया गया था, साथ ही जियो-टैगिंग की योजनाएं बनाई गईं और नए कब्जों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए.

प्रवासी पंडितों की जमीन वापसी

शिकायतों के निवारण के लिए जम्मू में 1 अप्रैल से 28 अप्रैल, 2026 तक विशेष शिविर (Outreach camps) भी आयोजित किए जाने हैं. मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि गांव/तहसील का सटीक स्थान, खसरा/सर्वे नंबर, और बाहर रह रहे प्रवासी पंडित परिवारों की वापस ली गई जमीन के असली मालिकों के नाम या विशिष्ट भूखंडों का ब्योरा ही उन्हें असल में रिकॉर्ड की जांच करने, जमीन पर कब्जा लेने, राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने और सुरक्षित महसूस करने में मदद करेगा. 1990 में कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर पलायन के कारण उनकी संपत्तियां/जमीनें लावारिस रह गईं और कई जगहों पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया गया. न केवल निजी संपत्तियां, बल्कि मंदिरों की विशाल संपत्तियां भी मंदिर ट्रस्ट के लोगों, राजस्व अधिकारियों और खरीदारों के गठजोड़ द्वारा अवैध रूप से हस्तांतरित कर दी गईं. इतनी जमीन भी वापस हासिल करना यह दिखाता है कि प्रशासन शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है और 1997 के कानून को सख्ती से लागू कर रहा है.

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कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी

अब, बिना किसी स्थानीय विरोध के ज़मीनों का सुचारू हस्तांतरण, वापस मिली संपत्तियों की सुरक्षा, और साथ ही रोजगार, सुरक्षा और ट्रांज़िट हाउस (अस्थायी आवास) पर समानांतर प्रगति, ये सभी संकेत देते हैं कि पलायन कर चुके पंडितों की वापसी और पुनर्वास संभव है. ज़्यादातर पंडितों ने UT (केंद्र शासित प्रदेश) सरकार की इस पहल का स्वागत किया है, जिसे LG और CM प्रशासन ने मिलकर अंजाम दिया है. कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता संदीप मावा ने कहा, "यह सराहनीय है कि LG और CM प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों की 3700 कनाल जमीन वापस हासिल कर ली है. मैं इसके लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, जिसने FIR दर्ज करना भी शुरू कर दिया है. इस तरह का काम कश्मीरी पंडितों का मनोबल बढ़ाएगा और उनमें आत्मविश्वास पैदा करेगा. मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में पंडित कश्मीर वापस लौटेंगे, पर्यटक के तौर पर नहीं, बल्कि यहां बसने के लिए."

सिर्फ जमीन काफी नहीं है

अभी भी कश्मीरी पंडितों का एक ऐसा वर्ग है, जो यह सोचता है कि क्या यह पूरी प्रक्रिया वास्तव में पारदर्शी है. इस वर्ग का मानना ​​है कि ज़मीन की वापसी ही घाटी में उनकी जड़ों से जुड़ने का सबसे ठोस जरिया है. इसलिए सरकार जो भी कदम उठाए, उसे उसका पूरा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए. चूंकि पिछले 36 वर्षों से कश्मीरी पंडित समुदाय के मुद्दे पर बहुत ज्यादा राजनीति होती रही है, इसलिए उनका विश्वास डगमगा गया है. इंद्र नगर के सुरक्षित इलाके में रहने वाले एक कश्मीरी पंडित, अशोक करिहालू ने कहा, "मंदिर का उद्घाटन एक अच्छा संकेत है. लेकिन सवाल यह है कि मंदिर की घंटी कौन बजाएगा? इसके लिए हमें लोगों की जरूरत है और जब लोग यहाँ होंगे ही नहीं, तो मंदिर खोलने का कोई फायदा नहीं है."

जमीन कब्जे का बड़ा खेल

"यह सिर्फ 3700 कनाल जमीन की बात नहीं है, बल्कि 10 हज़ार कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है. मंदिर की ज़मीन और निजी ज़मीन पर कब्ज़ा करके वहां बड़ी-बड़ी इमारतें, बड़े मॉल और बड़े अस्पताल बनाए गए हैं. यह ज़मीन उन्हें किसने दी? ट्रस्ट के इंचार्ज लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से इसे बेच दिया है. और हां, उमर साहब ने 3700 कनाल जमीन वापस ली थी. उन्हें यह दिखाना चाहिए कि उन्होंने वह जमीन किसे दी. सबसे पहली ज़रूरत कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर लाने की है. क्या हम पंडितों को 5 मरला ज़मीन भी नहीं दे सकते?"

जनता के बीच डेटा की मांग

उन्होंने आगे कहा, "मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सबसे पहले 'पारस हॉस्पिटल' का नाम आता है.जहां तक 3700 कनाल जमीन की बात है, तो उन्हें यह दिखाना चाहिए, अखबार में प्रकाशित करना चाहिए या सोशल मीडिया पर डालना चाहिए. फिर भी, यह एक स्वागत योग्य कदम है. हमारे पास मंदिर की बहुत सारी जमीन उपलब्ध है, जिस पर हम कश्मीरी पंडितों को बसा सकते हैं."

जमीन वापसी का पूरा ब्योरा

BJP भी इस मामले में और ज़्यादा स्पष्टता चाहती है और ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ और भी सख़्त कार्रवाई की मांग करती है. पार्टी ने उन लोगों के ख़िलाफ़ 'UP-स्टाइल बुलडोज़र कार्रवाई' की भी याद दिलाई है, जिन्होंने अवैध रूप से संपत्तियां, मॉल, अस्पताल और अन्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए हैं. BJP की जम्मू-कश्मीर इकाई के मुख्य प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, "उमर अब्दुल्ला को यह सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि उन्होंने कौन सी और कहां की ज़मीन वापस ली है." उन्होंने आगे कहा, "जिन लोगों के हाथों में बंदूकें थीं, उन्होंने पलायन के बाद पंडितों की जमीन पर कब्जा कर लिया. कश्मीरी पंडितों की कब्ज़ाई गई ज़मीन पर बड़ी-बड़ी इमारतें बना ली गई हैं. अब बुलडोज़र को वैसे ही काम करने दिया जाए, जैसा कि दूसरे राज्यों में हो रहा है, ताकि लोगों को इंसाफ़ मिल सके."

वापसी का नया और असली रास्ता

हालांकि, 90 के दशक से लेकर अब तक जम्मू-कश्मीर में राज करने वाली सभी सरकारों ने विस्थापित पंडित समुदाय को घाटी में वापस लाने का वादा किया, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा. जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है, तब से पहले उपराज्यपाल (LG) और अब चुनी हुई सरकार मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा रही है और पंडितों के त्योहारों का आयोजन कर रही है, ताकि उनमें सुरक्षा की भावना फिर से जागृत हो सके. लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार ने इस दिशा में एक ऐसा ठोस कदम उठाया है, जो पंडित समुदाय के बीच सच्चा भरोसा कायम करने में और भी मददगार साबित होगा.