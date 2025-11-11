आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां

Delhi blast culprits: दिल्ली ब्लास्ट का सबसे बड़ा किरदार है. उमर मोहम्मद. सूत्रों के मुताबिक धमाके के वक्त उमर ही इस सफेद i-20 कार में सवार था. जो इस कार को चला रहा था. समझिए कि ये उमर मुहम्मद कौन था.

उमर मुहम्मद: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला आतंकी डॉ. आदिल का करीबी दोस्त था उमर मोहम्मद. आतंकी डॉ. उमर ने एमडी मेडिसिन की डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर से हासिल की थी और इसके बाद जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेज़िडेंट के तौर पर काम करने लगा था. फिर बाद में ये दिल्ली आया और यही एक कट्टरपंथी डॉक्टर्स के ग्रुप का हिस्सा बन गया. ये ग्रुप जो एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों पर सक्रिय था और यही से एक एक इनफॉर्मेशन साझा की जाती थी. सूत्रों के अनुसार धमाके के वक्त आतंकी उमर मोहम्मद कार में अकेला था. उसने अपने दो दूसरी साथी आतंकियों के साथ हमले की योजना बनाई. और जब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जाने लगी तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा और दहशत में ही उसने इस आतंकी हमले की योजना बनाई. उसने कार में डेटोनेटर लगाया और फिर धमाके को अंजाम दिया. उमर के घरवालों ने भी उसकी पहचान कर ली है.

आदिल अहमद: आरोप है कि डॉ.अदील जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की साजिश में जुटा था. अदील के लॉकर से एक असॉल्ट राइफल, गोला-बारूद और कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए गए और पूछताछ में उसने खुलासा किया कि देश के कई राज्यों में उसने अपने कॉन्टैक्ट डॉक्टरों के जरिए आतंकी गतिविधियों का नेटवर्क फैला रखा था. इन्हीं में से एक नाम फरीदाबाद के डॉक्टर मुज्मिमल शकील का भी नाम है. जिस तक पुलिस आदिल के जरिए ही पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

मुजम्मिल शकील? फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है. जिसके पास से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, असॉल्ट रायफल, 83 राउंड कारतूस बरामद हुआ. एक पिस्टल, दो पिस्टल की मैगजीन और दो खाली खोखे भी बरामद हुए. ये पिछले 3 साल से फरीदाबाद में रह रहा था. आदिल की निशानदेही पर पकड़ा गया मुजम्मिल. मुजम्मिल की पूरी टेरर कुंडली भी सामने आ गई है.

लेडी डॉक्टर शाहीन ? जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इस फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े थे. उसका जैश कनेक्शन भी सामने आ रहा है. फरीदाबाद से गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन शाहिद. आतंकी संगठन जैश की महिला विंग का हिस्सा है. डॉ शाहीन शाहिद को रिक्रूमेंट तैयार करने का जिम्मा मिला था. जैश की महिला विंग जमात उल मोमीनात का हिस्सा मानी जाती है ये लेडी डॉक्टर मुजम्मिल की करीबी है.

आमिर? आमिर के पास कार कैसे पहुंची. क्या ये कार आमिर ने खरीदी. क्या आमिर दिल्ली आया था. क्या पुलवामा का आमिर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा है. ऐसे तमाम सवाल जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है. लेकिन आमिर में परिवार का दावा भी सनसनीखेज है. परिवार कह रहा है कि तस्वीर में दिख रहा शख्स आमिर तो है, लेकिन आमिर कभी शहर से बाहर गया ही नहीं. ये तस्वीर AI से बनाई गई है. आमिर को फंसाने की साजिश है.

मोहम्मद सलमान: दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ. वो कार हरियाणा के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम थी. मोहम्मद सलमान गुरुग्राम का रहने वाला है और उसने मार्च 2025 में गाडी खरीदने और बेचने वाली एक कंपनी को इस कार को बेच दिया था. परिवार के मुताबिक गाड़ी पूरे कानूनी दस्तावेजों के साथ बेची गई. इसके बाद ज़ी न्यूज़ की टीम उस एजेंसी के दफ्तर में भी पहुंची जिसने ये कार आगे बेची थी. अभी तक की जांच के मुताबिक ये कार आखिर में पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई और साथ ही आमिर नाम का शख्स उस कार के साथ तस्वीर में नज़र आया और वहीं से ये कार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मोहम्मद नबी तक पहुंची.

शोपियां का इरफान अहमद, जमीर अहमद आहंगर उर्फ मुतलाशा, मकसूद अहमद डार, अरिफ निसार डार उर्फ साहिल और यासिर-उल-आशरफ पुलिस की गिरफ्त में हैं. कुल मिलाकर ऐसे 10 नहीं अनेक किरदार हैं. 14 सालों के बाद जितना बड़ा धमाका दिल्ली में हुआ है. उसके ज़िम्मेदार सिर्फ 10 लोग नहीं, बल्कि पूरा एक गिरोह है. अब पुलिस, एजेंसियों और सरकार का फोकस उन छिपे चेहरों को बेनकाब करने पर है.