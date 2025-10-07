अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'कयामत'; अब कहां मिली प्रलय की मछली ओरफिश

Oarfish: तमिलनाडु में मछुआरों को एक चमकदार और लम्बी मछली मिली. 2025 में ये दो बार तमिलनाडु में ही मिल चुकी है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी इसी साल इसे देखा चुका है.
Trending Photos
Doomsday Fish in Tamil Nadu: तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में सोमवार को मछुआरों को एक अजीबों-गरीब मछली मिली, जिसे "डूम्सडे फिश" कहा जाता है. इस मछली को ओरफिश (Oarfish) नाम से भी जाना जाता है. मछुआरों ने इसे गलती से पकड़ा. दरअसल ये मछली तब पकड़ी गई जब रविवार को रामेश्वरम बंदरगाह को छोड़ने के बाद मन्नार की खाड़ी से लौट रहे थे. ऐसे में जब वे किनारे पर पहुंचकर मछलियों की छंटाई कर रहे थे, तब उन्होंने इस चमकदार, लम्बी मछली देखा.
ओरफिश की लंबाई
अपनी चमक और लंबाई से ओरफिश ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस मछली का वेट करीब 6 किलो था. आपको बता दें, इस साल भारत में इस मछली को दूसरी बार देखा गया है. पहली बार इसे तमिलनाडु में देखा गया था, जहां 30 फुट लंबी ओरफिश मिली थी. इसे पकड़ने के लिए सात लोगों को एक साथ आना पड़ा था.
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दिखी ये मछली
इस साल दुनिया भर में तीन और जगहों पर इस मछली को देखा गया है. दो बार जून में इसे न्यूजीलैंड डुनेडिन और क्राइस्टचर्च में देखा गया, जहां सिर कटी ओरफिश समुद्र के किनारे बहकर आ गई आई थी. वहीं एक बार 2 जून को ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तट पर 3 मीटर लंबी ओअरफिश देखी गई.
समुद्री नाग
इसके अलावा पिछले साल सितंबर में भी ऑस्ट्रेलिया में एक और ओरफिश पकड़ी गई थी. तिवी आइलैंड के विशाल ओरफिश मिली थी. इसकी तस्वीरें को सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई थी. इतना ही नहीं, लोग इसे समुद्री नाग समझ समझ बैठे थे.
ओरफिश का नाम 'डूम्सडे फिश' क्यों?
जापानी संस्कृति में ओरफिश को प्राकृतिक आपदा का संकेत मानते हैं. ऐसे में इसे "प्रलय की मछली" कहा जाता है. आमतौर पर ये समुद्र में 20 से 200 मीटर की गहराई में ही रहती है. ऐसे में यह जमान पर कम ही दिखाई देती है. इसलिए अगर यह सतह के पास या किनारे पर दिखती है, तो इसे भूकंप या सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदा का संकेत समझा जाता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.