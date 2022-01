ओमिक्रॉन: होम आइसोलेशन में करा रहे हैं इलाज? भूलकर भी न करें ये गलतियां

What to do in Home Isolation: ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर जब परिवार के किसी सदस्य को होम आइसोलेशन के लिए कहा जाता है तो पूरी फैमिली के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है. ऐसे में आपको भूलकर भी कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ जाए.