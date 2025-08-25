PM मोदी डिग्री विवाद पर आज हो जाएगा फैसला? 25 अगस्त को कई गंभीर मामलों में SC- HC में सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस

25 August 2025 today court cases on monday: सोमवार यानी आज 25 अगस्त 2025 को देश की कई अदालतें कई बड़े और संवेदनशील मामलों पर फैसले सुनाने वाली हैं. कुछ मामले में सनुवाई करने वाली हैं. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से लेकर यमन में फांसी की सजा पाई निमिशा प्रिया का केस शामिल है. आइए, एक नजर में जानते हैं सभी मामलों के बारे में.

PM मोदी की डिग्री विवाद

दिल्ली हाई कोर्ट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में फैसला सुनाएगा. दिल्ली विश्वविद्यालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें PM की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था. यह मामला सालों से सुर्खियों में है.

निमिशा प्रिया की फांसी का मामला

केरल की निमिशा प्रिया को यमन में फांसी की सजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सेव निमिशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने केंद्र सरकार से यमन के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत कर फांसी रोकने की मांग की है.

हिमाचल में पर्यावरण को खतरा

सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश में बेतरतीब विकास से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर यही हाल रहा तो हिमाचल नक्शे से गायब हो सकता है. राज्य सरकार से पर्यावरण संरक्षण के कदमों और योजनाओं की रिपोर्ट मांगी गई है.

पश्चिम बंगाल की OBC लिस्ट

ममता बनर्जी सरकार की नई OBC लिस्ट पर कलकत्ता हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस लिस्ट में 140 उपजातियों को OBC-A और OBC-B में शामिल किया गया था. कोर्ट ने पहले बंगाल सरकार को राहत दी थी.

कोल्हापुर की महादेवी हथिनी

कोल्हापुर के जैन मंदिर की 30 साल पुरानी महादेवी हथिनी को जामनगर के वनतारा में शिफ्ट करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था.

कॉमेडियनों पर दिव्यांगों का मजाक बनाने का केस

कॉमेडियन समय रैना, विपुन गोयल समेत पांच लोग आज कोर्ट में पेश होंगे. इन पर दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों का मजाक बनाने का आरोप है. सिर्फ सोनाली ठक्कर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की इजाजत है.

महिला एयरफोर्स अधिकारियों की मांग

एयरफोर्स में स्थायी कमीशन की मांग कर रही महिला अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इनमें ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट में शामिल अधिकारी भी हैं. कोर्ट ने पहले इन्हें सर्विस से न हटाने का आदेश दिया था.

अशोका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का केस

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. प्रोफेसर ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की है.

2जी घोटाला केस

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व मंत्री ए. राजा और अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा.